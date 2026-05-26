Συνελήφθη ο αδίστακτος ληστής που επιτέθηκε σε ανήμπορο ζευγάρι ηλικιωμένων στην Πάτρα

Συνελήφθη ο 40χρονος ληστής που εισέβαλε το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5) σε ισόγεια κατοικία στην οδό Βερμίου, στην Πάτρα, και επιτέθηκε σε ηλικιωμένο ζευγάρι.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης είχε μπει στο σπίτι εκμεταλλευόμενος ανασφάλιστο παράθυρο και ήρθε αντιμέτωπος με τον 94χρονο ιδιοκτήτη και την 92χρονη σύζυγό του σύμφωνα με το tempo24. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να τους χτύπησε και να απαίτησε να του υποδείξουν που φυλάνε τα χρήματα και τα κοσμήματά τους.

Ωστόσο, οι εκκλήσεις και οι φωνές των ηλικιωμένων για βοήθεια τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει το σημείο χωρίς να ολοκληρώσει τη ληστεία.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι είχε μεταφερθεί προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύτηκε εκτός κινδύνου.

