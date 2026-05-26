Θεσσαλονίκη: Πάνω από 14 χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι είχε ο 67χρονος

Περισσότερα από 14 χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι φέρεται να μέτρησαν, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του thestival.gr οι ιατροδικαστές στην σορό του 67χρονου που βρέθηκε δολοφονημένος την περασμένη Κυριακή 24 Μαϊου μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης με τις αστυνομικές αρχές να συλλαμβάνουν τον 30χρονο γιο του.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο 30χρονος φέρεται πρώτα να χτύπησε τον πατέρα του με ένα βαρύ αντικείμενο, το οποίο πιθανολογείται ότι είναι ένα σκαμπό και στην συνέχεια του κατάφερε στο πρόσωπο τα πολλαπλά χτυπήματα με κατσαβίδι και μαχαίρι.

Ο 30χρονος που έχει ομολογήσει την πράξη του χτες οδηγήθηκε στο Εισαγγελέα από όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη 27 Μαϊου ενώ παραδέχτηκε την πράξη του λέγοντας ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών κι ότι δεν θυμάται τι έγινε.

«Ήταν στο υπόγειο και έβλεπε τηλεόραση. Του επιτέθηκα με ένα κατσαβίδι και έναν σουγιά. Δεν θυμάμαι γιατί είχα πάρει ναρκωτικά χάπια», φέρεται να δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος αρχικά είχε ομολογήσει το έγκλημα στην αδερφή του, η οποία ήταν εκείνη που βρήκε τον νεκρό πατέρα τους μέσα σε μια λίμνη αίματος στο υπόγειο του σπιτιού που έμενε με τον 30χρονο.