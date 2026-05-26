Ανασύρθηκε η σορός του Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/5) η επιχείρηση ανάσυρσης τη σορού του Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη (20/5), και εντοπίστηκε χθες (25/5) σε δύσβατη περιοχή, πλησίον της θέσης «Λούκι».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Κατά τις απογευματινές ώρες της 20ης Μαΐου 2026, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό αλλοδαπού στο όρος Όλυμπος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drones) της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας, Εθελοντές από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.

Μετά από πολυήμερες έρευνες, η σορός εντοπίστηκε σε δύσβατη χιονοσκεπή περιοχή, πλησίον της θέσης «Λούκι». Τη σορό παρέλαβε το ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε απογευματινές ώρες σήμερα, Τρίτη, 26 Μαΐου 2026».