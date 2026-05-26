Συναγερμοί για αεροπορικές απειλές από drones στις χώρες της Βαλτικής

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που πραγματοποιεί επίσκεψη σήμερα στο Βίλνιους, απέδωσε στη Ρωσία την ευθύνη για τους πρόσφατους συναγερμούς για αεροπορικές απειλές από πιθανή είσοδο drones στις χώρες της Βαλτικής, κατηγορώντας την ότι επιδιώκει να «αποσταθεροποιήσει τις δημοκρατικές κοινωνίες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Οι κάτοικοι των βαλτικών χωρών βιώνουν κάτι που πολλοί πίστευαν ότι ανήκει σε άλλη εποχή. Συναγερμοί για αεροπορικές απειλές, οικογένειες που βρίσκονται στα καταφύγια, σχολεία κλειστά, συγκοινωνίες που έχουν ανασταλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης το 2026», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, είναι μια σκόπιμη στρατηγική της Ρωσίας που επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τις δημοκρατικές κοινωνίες μας. Ωστόσο όπως και στα πεδία της μάχης στην Ουκρανία, η Ρωσία αποτυγχάνει», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, μετά τις διαβουλεύσεις που είχε με τους προέδρους της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς και της Εσθονίας Άλαρ Κάρις.

«Η Ευρώπη εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη και ενότητα με την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν.

Η Eπιτροπή «ενισχύει την υποστήριξή της», τόνισε. «Όταν οι χώρες της Βαλτικής δοκιμάζονται, η Ευρώπη στο σύνολό της δοκιμάζεται», υπογράμμισε.

Η περιοχή λαμβάνει βοήθεια μέσω του ταμείου για τον επανεξοπλισμό της ΕΕ και άλλων πληρωμών υποστήριξης, πρόσθεσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι χώρες της Βαλτικής, πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που μοιράζονται σύνορα πολλών χιλιομέτρων με τη Ρωσία, καταγράφουν εδώ και εβδομάδες έναν αυξανόμενο αριθμό εισβολών και πτώσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην επικράτειά τους.

Κατηγορούν τη Ρωσία ότι εκτρέπει σκόπιμα από την πορεία τους ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν στόχο να πλήξουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τερματικούς σταθμούς πετρελαίου στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, η οποία βρίσκεται στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Την περασμένη εβδομάδα, η προσέγγιση ενός drone προκάλεσε πρωτοφανή συναγερμό για επικείμενη αεροπορική επίθεση στο Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Ο αρχηγός του κράτους και η πρωθυπουργός οδηγήθηκαν στο καταφύγιο και οι κάτοικοι κλήθηκαν να βρουν καταφύγιο στα υπόγεια, στα γκαράζ και σε καθορισμένους χώρους.

Τα περιστατικά αυτά δεν προκάλεσαν θύματα ούτε σημαντικές υλικές ζημιές αλλά έφεραν στο φως τις ελλείψεις της αντιαεροπορικής άμυνας των χωρών αυτών, που συχνά δεν είναι σε θέση να εντοπίζουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή να τα εξουδετερώνουν.

«Τα περιστατικά αυτά έφεραν στο φως τα τρωτά σημεία» της ευρωπαϊκής άμυνας και «την ανάγκη να καλύψουμε τα κενά μας», προειδοποίησε η Φον ντερ Λάιεν.

Όσον αφορά την προετοιμασία, τα κράτη μέλη της ΕΕ στην ανατολική πλευρά της, τα οποία είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ, θα είναι αυτά που «θα δείξουν τι μπορούν να κάνουν» εφόσον «αυτό που βιώνετε σήμερα, η υπόλοιπη Ευρώπη θα μπορούσε να το βιώσει αύριο», υπογράμμισε.