Γιουτίκας: Πολύ θετική εξέλιξη για τη Θεσσαλονίκη η υλοποίηση του Δυτικού Προαστιακού

Ως μία «πολύ θετική εξέλιξη για τη Θεσσαλονίκη» χαρακτήρισε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, τη σημερινή ανακοίνωση των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την υλοποίηση του Δυτικού Προαστιακού Σιδηρόδρομου.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Η σημερινή ανακοίνωση των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την υλοποίηση του Δυτικού Προαστιακού Σιδηρόδρομου, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τη Θεσσαλονίκη.

Η επαναφορά του σιδηρόδρομου στις «ξεχασμένες» για πολλά χρόνια «ράγες» του εντός του στενού αστικού ιστού, -σε διάστημα 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης-, και κατ΄ επέκταση η ενίσχυση των συγκοινωνιών της πόλης, με ένα ακόμη μέσο σταθερής τροχιάς μετά το μετρό, αποτελεί μια ιδιαίτερα κρίσιμη επιλογή για τη βιωσιμότητα της πόλης, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την ανάπτυξη.

Χαιρετίζουμε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου με ικανοποίηση. Δικαιώνουν τον αγώνα που καταβάλλαμε τα προηγούμενα χρόνια με τη στήριξη και τη συνεργασία Δήμων και τοπικών φορέων, για να αναδείξουμε την αναγκαιότητα της επαναλειτουργίας του Δυτικού Προαστιακού.

Τα αναμενόμενα οφέλη θα είναι πολλαπλά.

Ο κύριος κλάδος του νέου Δυτικού Προαστιακού με επτά στάσεις (Σίνδος, Αγχίαλος, Διαβατά, Κορδελιό, οδός Επτανήσου, Μενεμένη, Ν.Σ.Σ.), με σύγχρονες αποβάθρες και νέους συρμούς, πρόκειται να αποτελέσει την αξιόπιστη επιλογή στις γρήγορες, ασφαλείς και άνετες μετακινήσεις των κατοίκων της Δυτικής Θεσσαλονίκης, από και προς το κέντρο,

ενώ η συνδυασμένη λειτουργία του με το μετρό και τη γραμμή επέκτασης του προς την Καλαμαριά, θα εκμηδενίσει τους χρόνους μετακίνησης από τη Χαλκηδόνα έως τη Ν. Ελβετία.

Παράλληλα, ο Δυτικός Προαστιακός Σιδηρόδρομος θα εξυπηρετήσει τους χιλιάδες πολίτες και εργαζόμενους που κατευθύνονται καθημερινά από και προς τα ΚΤΕΛ, τη ΒΙΠΕ-Θ, το ΔΙΠΑΕ, καθώς και τα κέντρα Logistics που με ραγδαίους ρυθμούς αναπτύσσονται στη δυτική πλευρά της πόλης.

Η συμπλήρωση του στο επόμενο στάδιο, με δύο νέες στάσεις στη Γέφυρα και τον Άγιο Αθανάσιο, όπως συμφωνήσαμε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Κυρανάκη, στις συναντήσεις που είχαμε με τη συμμετοχή Δημάρχων και εκπροσώπων φορέων της πόλης, διευκολύνει περαιτέρω τις μετακινήσεις, ενώ ανοίγει ταυτόχρονα, νέες προοπτικές για την οικιστική επέκταση της πόλης προς τα δυτικά και την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της στέγασης.

Οφείλω να ευχαριστήσω την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, Κ. Κυρανάκη που πίστεψε στη σκοπιμότητα και τη σημασία του Δυτικού Προαστιακού για τη Θεσσαλονίκη του σήμερα και του αύριο, την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον Χρ. Σταϊκούρα, που προετοίμασε το έδαφος για τις σημερινές εξελίξεις, όπως επίσης το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα για την ουσιαστική συμβολή του, καθώς και τους Δημάρχους Δέλτα, Γερακίνα Μπισμπινά, Χαλκηδόνος, Σταύρο Αναγνωστόπουλο, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου, Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρη Αλεξανδρίδη και τον Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Στ. Αγγελόπουλο, που υποστήριξαν συστηματικά τις προσπάθειες της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης»