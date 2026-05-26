“ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη” το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα – Οι επτά δεσμεύσεις

«Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ» είναι το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το ανακοίνωσε με έναν ιδιαίτερο σκηνοθετικό τρόπο.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ξεκίνησε με τον πρώην πρωθυπουργό να τον προλογίζουν οι δύο ηθοποιοί, Αιμίλιος Χειλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου στην πλατεία του Θησείου, όπου έγινε γνωστό το όνομα του νέου πολιτικού φορέα και το σήμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως η αναμονή του κόσμου τελείωσε γιατί «είναι χιλιάδες εδώ στο Θησείο, αλλά και χιλιάδες που μας παρακολουθούν από μακριά». »Χιλιάδες άνθρωποι μας έλεγαν κάντε κάτι μην αφήνετε την χώρα να βυθίζεται. Ανακοίνωσέ το επιτέλους. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως «σήμερα είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από κάποια φιλοδοξία. Αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μια κοινωνία να ασφυκτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς κύρος».

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε μία πρώτη γεύση του κλίματος που θα κινηθεί λέγοντας πως «όταν σήμερα οι 12 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν περισσότερο πλούτο από όσο η μισή ανθρωπότητα μαζί. Δηλαδή περισσότερο πλούτο από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Δεν θέλουμε να συνηθίσουμε έναν κόσμο της αδικίας των πολεμικών συγκρούσεων της βίας.

Έναν κόσμο που κοιμάται με τον ήχο των drones και ξυπνά με τον ήχο των πυραύλων».

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση αλλά και στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα της χώρας κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου κόμματός του στο Θησείο.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια χώρα που, όπως υποστήριξε, παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα αποτυχημένο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες και πιέζει ολοένα περισσότερο εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι, παρά την οικονομική κρίση που σημάδεψε τη χώρα, οι ίδιες πολιτικές λογικές συνεχίζουν να κυριαρχούν. «Δεκαέξι χρόνια μετά τη χρεοκοπία, μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν. Και είναι αμετανόητοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε το πολιτικό σύστημα ότι συνεχίζει να εφαρμόζει «τις ίδιες νοοτροπίες και τις ίδιες συνταγές» που, όπως είπε, οδήγησαν την Ελλάδα στην καταστροφή. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα διαφάνειας και θεσμών, υποστηρίζοντας ότι η διαφθορά, η κερδοσκοπία και η διαπλοκή κυριαρχούν πλέον στην οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

«Η κερδοσκοπία, η διαφθορά και η διαπλοκή είναι ο κανόνας πλουτισμού και εξουσίας στη σημερινή Ελλάδα», τόνισε. Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι «η δικαιοσύνη και η εντιμότητα βρίσκονται υπό διωγμό», ενώ έκανε λόγο και για περιορισμό της δημοκρατίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε επίσης ότι οι συλλογικές και κοινωνικές κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης υποχωρούν σταδιακά. Όπως ανέφερε, μεγάλα τμήματα της κοινωνίας βιώνουν αυξανόμενη οικονομική πίεση και ανασφάλεια, με τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες να δίνουν καθημερινά μάχη για την επιβίωσή τους.

Οι 7 δεσμεύσεις του νέου κόμματος Τσίπρα: Δημοκρατία, κοινωνικό κράτος και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

Τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες και το ιδεολογικό στίγμα του νέου πολιτικού φορέα παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ιδρυτική εκδήλωση του κόμματος στο Θησείο. Μέσα από την ιδρυτική διακήρυξη, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε επτά βασικές δεσμεύσεις, οι οποίες – όπως τόνισε – αποτελούν τον πυρήνα της νέας πολιτικής πρότασης προς την ελληνική κοινωνία.

«Ζωή με αξιοπρέπεια» και μάχη κατά των ανισοτήτων

Πρώτη βασική δέσμευση του νέου κόμματος είναι η διασφάλιση μιας «ζωής με αξιοπρέπεια» για όλους τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, υποστηρίζοντας ότι μεγάλα τμήματα της κοινωνίας βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση.

Δεύτερος βασικός άξονας της διακήρυξης είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας και της θεσμικής διαφάνειας. Το νέο κόμμα δεσμεύεται – σύμφωνα με την παρουσίαση – για έλεγχο σε κάθε επίπεδο εξουσίας και στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, με στόχο, όπως αναφέρθηκε, «μια δημοκρατία χωρίς ασυλίες».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην οικονομία, με τον Αλέξη Τσίπρα να μιλά για ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκονται η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, η μεταποίηση και η δημιουργία μιας οικονομίας «δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας».

Τέταρτη δέσμευση αποτελεί η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των δημόσιων αγαθών. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, το νέο πολιτικό εγχείρημα επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός θα αποτελούν δικαίωμα για όλους και όχι προνόμιο για λίγους.

Το νέο κόμμα θέτει επίσης ως στόχο τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής Ελλάδας απέναντι στις διεθνείς κρίσεις, την ενεργειακή ανασφάλεια και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι απαιτείται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την προστασία της κοινωνίας και της οικονομίας από τις σύγχρονες απειλές.

Στις επτά δεσμεύσεις περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη εθνικών ψηφιακών και τεχνολογικών υποδομών. Το κόμμα κάνει λόγο για «ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία», με στόχο – όπως αναφέρθηκε – τη διασφάλιση εθνικού ελέγχου σε κρίσιμες τεχνολογικές δομές.

Η έβδομη και τελευταία δέσμευση αφορά την εξωτερική πολιτική και τη διεθνή θέση της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την ανάγκη μιας «ισχυρής Ελλάδας» που θα υπερασπίζεται τα δικαιώματά της, ενώ παράλληλα θα επιδιώκει τη δημιουργία γεφυρών ειρήνης και συνεργασίας. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η επιστροφή σε μια «πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική», η οποία θα ενισχύει τον διεθνή ρόλο της χώρας.

Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης προλόγισαν τον Αλέξη Τσίπρα – Η αιχμή για την Καρυστιανού στην εκδήλωση στο Θησείο

Με παρουσιαστές τη Μαριάννα Τουμασάτου και τον Αιμίλιος Χειλάκης ξεκίνησε η εκδήλωση για την επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης.

Οι δύο γνωστοί καλλιτέχνες ανέλαβαν να προλογίσουν τη βραδιά, δίνοντας το πρώτο πολιτικό και συμβολικό στίγμα της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας του πρώην πρωθυπουργού. Κατά τη διάρκεια της σύντομης εισαγωγής τους, η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης έκαναν αναφορά στα περιστέρια, σε μια εμφανή σύνδεση με το βίντεο που είχε δημοσιεύσει πριν από λίγες ημέρες η Μαρία Καρυστιανού κατά την ανακοίνωση του δικού της πολιτικού φορέα.

Η στιγμή που προκάλεσε αίσθηση ήταν όταν η Μαριάννα Τουμασάτου σχολίασε με αιχμηρό τρόπο:

«Σκέφτομαι μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε». Η ατάκα αυτή ερμηνεύτηκε από αρκετούς ως έμμεση αναφορά στην έντονη κινητικότητα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον χώρο της Κεντροαριστεράς, μετά και τις νέες πολιτικές πρωτοβουλίες που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.