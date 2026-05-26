Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: Τι περιλαμβάνουν οι υποχρεώσεις των δημοτών για τον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας, Πολιτικής Άμυνας και Κλιματικής Αλλαγής του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη ενημερώνουν τους δημότες ότι στο πλαίσιο της πρόληψης και προστασίας από πυρκαγιές, υποχρεούνται για τον καθαρισμό των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο καθαρισμός θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου, ενώ οι χώροι θα πρέπει να συντηρούνται καθαροί έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, όσο δηλαδή διαρκεί η αντιπυρική περίοδος, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή η ταχεία επέκτασής της.



Α. Η υποχρέωση ισχύει για όλους τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο καθώς και επί εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.) από τα όρια των ανωτέρω περιοχών και επί εκτάσεων εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα – εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται:



Η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων περιλαμβάνει:

α) την υλοτομία και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα,

β) τη απομάκρυνση φυτικών υπολειμμάτων προϊόντων κλάδευσης και ξηρής φυτικής ύλης από το έδαφος, όπως κλαδιά, κλαδέματα σε θρυμματισμένη μορφή, ξηρά χόρτα, ξηρά καλάμια, συλλογή και απομάκρυνση πευκοβελόνας και ξερών φύλλων,

γ) την αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την ηλικία και το είδος τους,

δ) την αραίωση της θαμνώδους βλάστησης με τη δημιουργία αποστάσεων μεταξύ των θάμνων για τη διακοπή της οριζόντιας συνέχειας της καύσιμης ύλης,

ε) την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων: εα) Απορριμμάτων, εβ) εύφλεκτων, εκρήξιμων ή καυστών υλικών και αντικειμένων, όπως δοχεία με βενζίνη, διαλύτες, μπογιές, φιάλες υγραερίου, δοχεία υπό πίεση, λιπάσματα με βάση το νιτρικό αμμώνιο, έπιπλα, στρώματα, ξυλεία, ελαστικά αυτοκινήτων.

Οι πολίτες είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά των υλικών και υπολειμμάτων καθαρισμού των παραπάνω περιπτώσεων α) έως και ε).

Οι εργασίες των περ. α) έως ε) εκτελούνται με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 11 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) περί προστασίας ειδών χλωρίδας και ενδημικής βιοποικιλότητας.

Β. Οι παραπάνω υπόχρεοι (ιδιοκτήτες, επικαρπωτές κλπ,) υποβάλλουν, έως τη 15η Ιουνίου, υπεύθυνη δήλωση στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis-net στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr/.

Σε περιπτώσεις αδυναμίας υποβολής δήλωσης ηλεκτρονικά, η δήλωση υποβάλλεται με φυσικό τρόπο στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή στην κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.

Γ. Μετά την 15η Ιουνίου διενεργούνται έλεγχοι από το Πυροσβεστικό Σώμα κατόπιν καταγγελιών καθώς και από τον Δήμο, στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, επιβάλλεται είτε από τους δήμους είτε από το Πυροσβεστικό Σώμα:

α) πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπόχρεους που δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού, β) πρόστιμο εκατό (100) ευρώ στους υπόχρεους που έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Μητρώο τιμωρείται με χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού, τεκμαίρεται η συναίνεση του υπόχρεου στη διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από τον δήμο. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού του ακινήτου από τον Δήμο, θα καταλογίζεται επιπλέον η δαπάνη καθαρισμού στους υπόχρεους.



Ο Δήμος μας προσβλέπει στην συνεργασία των δημοτών του και απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες, επικαρπωτές κλπ, οικοπέδων να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωσή τους για τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.



Επιπλέον ενημερώνουμε τους δημότες ότι:

Τα υπολείμματα καθαρισμού και συντήρησης, δύναται να αποτίθενται από τους ίδιους με ίδια μέσα, σε αδειοδοτημένο χώρο του Δήμου (οδός ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 87-89, θέση «PRAKTIKER Πυλαίας»), κατόπιν συνεννόησης και σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας, (τηλ. 2310-326 370), μετά από καταβολή του προβλεπόμενο τέλος απόθεσης (ΑΔΣ 29/26.01.2026, ΑΔΑ:ΡΞ6ΠΩ1Ο-1ΥΓ). Σε περίπτωση αυθαίρετης απόθεσης σε κοινόχρηστους χώρους, ο Δήμος προβαίνει στη συλλογή & μεταφορά των υλικών, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις & πρόστιμα καθώς και τα προβλεπόμενα τέλη αποκομιδής & διάθεσης (ΑΔΣ 29/26.01.2026, ΑΔΑ:ΡΞ6ΠΩ1Ο-1ΥΓ).

“Για κοπή δέντρων απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας του άρθρου 29 παρ. 2ζ Ν.4495/17 η οποία εκδίδεται από τον ιδιοκτήτη του χώρου μέσω ιδιώτη μηχανικού”



Παράλληλα, σας παρακαλούμε, τόσο για την δική σας ασφάλεια αλλά και των γειτόνων σας, να ενημερωθείτε για τους τρόπους προστασίας σας από πυρκαγιά, ειδικά εάν η οικία σας βρίσκεται κοντά σε δασική έκταση ή είστε αγρότης, μελισσοκόμος ή εργαζόμενος στην ύπαιθρο, από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (https://www.civilprotection.gr/el).