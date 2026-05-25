Ιταλία: Δημοτικές εκλογές σε 894 δήμους της χώρας- Σαφές προβάδισμα της κεντροδεξιάς στη Βενετία

Δημοτικές εκλογές διεξήχθησαν, χθες και σήμερα, σε συνολικά 894 δήμους της Ιταλίας. Πρόκειται για 121 δήμους με πάνω από 15.000 κατοίκους και για άλλους 773 με πιο περιορισμένο αριθμό πολιτών.

Οι κάλπες έκλεισαν στις 3 το απόγευμα ώρα Ιταλίας και η συνολική προσέλευση ανήλθε στο 60%. Σύμφωνα με προβολές επί πραγματικών ψήφων, η κεντροδεξιά συμμαχία παρουσιάζει μεγάλο προβάδισμα στη Βενετία, με 51,9%.

Στις πόλεις με πάνω από 15.000 κατοίκους, αν κανένας από τους υποψήφιους δεν ξεπεράσει το 50% των ψήφων, πρόκειται να διεξαχθεί δεύτερος γύρος σε δυο εβδομάδες. Στο Σαλέρνο της Κάτω Ιταλίας, όπως και στο Πράτο και της Τοσκάνης -πάντα βάσει των μέχρι τώρα προβολών- η κεντροαριστερά θεωρείται πιθανό να καταφέρει, σήμερα να εκλέξει δήμαρχο, ενώ στο Ρήγιο της Καλαβρίας η συντηρητική συμμαχία διατηρεί εντυπωσιακό προβάδισμα.

Σύμφωνα με συνεργάτη της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε πριν από λίγο ότι «αν η κεντροδεξιά μπορέσει να κερδίσει από τον πρώτο γύρο στη Βενετία, θα πρόκειται για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

