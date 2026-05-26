Αναστάτωση στην ομιλία Τσίπρα: Πολίτης ζαλίστηκε, “αν υπάρχει γιατρός να έρθει γρήγορα” – Δείτε βίντεο

Σύντομη αναστάτωση προκλήθηκε στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανακοίνωσε το νέο του κόμμα, όταν ένας πολίτης που παρακολουθούσε την εκδήλωση ζαλίστηκε.

Ο Αλέξης Τσίπρας, όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, διέκοψε την ομιλία λέγοντας «αν υπάρχει γιατρός να έρθει γρήγορα».

Τον πολίτη φρόντισε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθηγητής Δημήτριος Λινός που βρισκόταν και αυτός στο Θησείο.

