MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τζ. Μελόνι: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας γραφειοκρατικός γίγαντας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε σημερινή της παρέμβαση στην γενική συνέλευση της Ιταλικής Ένωσης Βιομηχάνων Confindustria αναφέρθηκε στην πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εκείνο που θεωρεί ότι αποτελεί το μεγαλύτερο προβλήματα προς επίλυση.

«Η κύρια δυσκολία που μας αφορά από κοντά, είναι το πώς διαμορφώνεται, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για έναν γραφειοκρατικό γίγαντα, ο οποίος πολύ συχνά θυσίασε την ανταγωνιστικότητα και την στρατηγική ανάπτυξη, στον βωμό ιδεολογικών και τεχνοκρατικών προσεγγίσεων», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Η Ευρώπη πολλαπλασίασε ασταμάτητα τους κανόνες, σε κάθε τομέα της ζωής μας. Χαρακτηρίσθηκε από μυωπική στάση, όμως, όταν έπρεπε να ακουστεί, η φωνή της, στο διεθνές γίγνεσθαι», συμπλήρωσε η Μελόνι.

«Πιστεύω ότι πρέπει να καταβληθούν κι άλλες προσπάθειες, με στόχο η πολιτική να αποκτήσει και πάλι κεντρική θέση, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να καταστεί και πάλι σαφής μια αυτονόητη αρχή της δημοκρατίας. Η γραφειοκρατία πρέπει να εφαρμόζει τις οδηγίες της πολιτικής, όχι να την αντικαθιστά», ολοκλήρωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Τζόρτζια Μελόνι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής στην Αθήνα για τις απάτες στις αγροτικές επιδοτήσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικοι προσπάθησαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της πόλης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Χολαργός: “Κανονίζαμε να βγούμε μέσα στην εβδομάδα”, λέει συνάδελφος του πιλότου που τραυμάτισε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Σιακαντάρης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ημαθία: Συνελήφθησαν δύο άτομα για διάρρηξη επιχείρησης – Χειροπέδες και σε μητέρα ανηλίκου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 30 λεπτά πριν

Τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μία 28χρονη