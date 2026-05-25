Μαρίλια Μητρούση: Η Μιμή Ντενίση με έβαλε στο θέατρο

Η Μαρίλια Μητρούση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “Νωρίς – Νωρίς” τη Δευτέρα. Η νεαρή ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για την ενασχόλησή της με την υποκριτική, αλλά και τον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν στην πορεία της η Μιμή Ντενίση και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

“Η Μιμή Ντενίση με έβαλε στο τριπάκι να το σκεφτώ σοβαρά”

«Είναι ένας κόσμος μαγικός το θέατρο, ειδικά το πίσω, που, ξέρεις, άμα δεν έχεις την ευκαιρία να το ζήσεις, άμα δεν έχεις γονιό ηθοποιό, δεν το ζεις εύκολα. Βαριόμουν φρικτά στις πρόβες τους αλλά εμένα οι γονείς μου είχανε μετά και το Χυτήριο, είχανε δικό τους θέατρο, οπότε είχανε και το κομμάτι πίσω όλης της οργάνωσης, παραγωγής, το τρέχανε μόνοι τους. Δηλαδή δεν ήταν απλά “πάω και παίζω”», είπε αρχικά η Μαρίλια Μητρούση.

Και συνέχισε: «Η Μιμή Ντενίση με έβαλε στο τριπάκι να το σκεφτώ σοβαρά. Εγώ έχω τελειώσει Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Ασχολούμουν επαγγελματικά με τη μουσική και το τραγούδι. Σπούδασα τραγούδι, πιάνο, ανώτερα θεωρητικά μουσικής, τα πάντα. Και ήθελα να ασχοληθώ μόνο με τη μουσική. Και με πήρε η Μιμή και μου λέει: “Θέλω να έρθεις, στο Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη”, τη συνέχεια της ταινίας και της παράστασης, “και θα τραγουδάς. Θα κάνεις κι ένα ρολάκι μικρό”. Λέω: “Τι ρολάκι να κάνω;” Μου λέει: “Θα σου δώσω ρε παιδί μου… μία πρόζα, θα τα καταφέρεις”. Λέω: “Δεν έχω καμία δουλειά εγώ μ’ αυτό! Βεβαίως να έρθω να τραγουδήσω, αλλά μέχρι εκεί…”.

Ήτανε και πολύ από πάνω μου. Και λέω “Βρε Μιμή, λέω, αφού όμως εγώ… δεν υπάρχει”. Τι, τώρα; Στον ένα χρόνο έφυγα, πήγα σχολή. Πήγα, τους λέω, “Πάρτε τα τραγούδια, πάρτε τα όλα. Εγώ είμαι ‘δω! Εδώ ανήκω. Έχω κάνει πολύ λάθος στη ζωή μου”. Δεν σου λέω, τη μουσική τη λατρεύω, αλλά ήμουνα σε ένα δρόμο που, μόλις πάτησα στο θέατρο, λέω “Τι κάνω; Κάτι κάνω που δεν θα ‘πρεπε να το κάνω”. Ευτυχώς”.

Και κατέληξε η Μαρίλια Μητρούση: «Οι γονείς μου ήταν πιο πολύ έξαλλοι με τη μουσική νομίζω, παρά με το θέατρο. Ήταν και μονοπάτια που δεν ξέρανε… Εγώ καταρχάς τους είχα πετάξει “Θέλω να τραγουδάω στα μπουζούκια”. Τώρα το φαντάζεσαι; Τον Μητρούση, να ακούσει “Θέλω να πάω στα μπουζούκια”; Είχαμε έναν μεγάλο φίλο, τον Γιώργο τον Μαζωνάκη. Ο Γιώργος είναι αυτός που με πήγε και στο ωδείο. Οπότε τα “μπουζούκια” έφτασαν κάπως από ‘κείνη την πλευρά».