Μ. Χαρακόπουλος: Ευγνώμονες στον Κώστα Φωτιάδη που τεκμηρίωσε την Ποντιακή Γενοκτονία

Για την προσφορά του ιστορικού του ποντιακού ελληνισμού ομότιμου καθηγητή, Κώστα Φωτιάδη, μίλησε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Ποντίων Ελασσόνας για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Ο κ. Χαρακόπουλος συνεχάρη όλους όσοι «είχαν την πρωτοβουλία να καλέσουν τον σεβαστό μου καθηγητή Κώστα Φωτιάδη, ο οποίος είναι εξ αυτών των ολίγων σκαπανέων της έρευνας που τεκμηρίωσαν το διεθνές έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, το έγκλημα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Και γι’ αυτό αγαπητέ μου καθηγητά πρέπει να είναι ευγνώμων όχι μόνο ο Ποντιακός Ελληνισμός στο πρόσωπό σας για την εργασία που προσφέρατε, που ήταν ένα έργο ζωής, αλλά σύμπας ο Ελληνισμός. Όπως και η ελληνική πολιτεία, η οποία βεβαίως μέσω της Βουλής των Ελλήνων εξέδωσε σε έναν συμπυκνωμένο τόμο το τεράστιο υλικό που συγκεντρώσατε σε 14 τόμους, το οποίο φροντίσατε και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, έτσι ώστε να γίνει κτήμα όλης της οικουμένης. Είχα το προνόμιο να έχω τον σεβαστό καθηγητή έναν εκ των επιτηρητών και εξεταστών της διδακτορικής μου διατριβής για τους Ρωμιούς της Καππαδοκίας. Καίτοι αυστηρός, μπορώ να πω ότι με τις παρατηρήσεις του αυτός, όπως και ο αείμνηστος μεγάλος δάσκαλος μου, ο Νεοκλής Σαρρής, συνέβαλαν καθοριστικά και στη σκέψη μου και στην διδακτορική μου διατριβή και στις μετέπειτα εργασίες μου».

Να συμβιβαστεί η Τουρκία με τις μελανές της σελίδες

Παράλληλα, ο γγ της ΚΟ της ΝΔ σημείωσε ότι «το έγκλημα της Γενοκτονίας ήταν προδιαγεγραμμένο, οργανωμένο, με επίνευση αν όχι και εν συνεργεία ξένων δυνάμεων. Δυστυχώς, ακολουθήθηκε και ακολουθείται μέχρι σήμερα με συστηματικό τρόπο από τη γειτονική μας χώρα. Τον τελευταίο καιρό κάνω μία εργασία για την ηθική και την αναγκαιότητα της αναγκαστικής ανταλλαγής στον πληθυσμών και σκόνταψα σε μία εξαιρετική εργασία μιας Τουρκάλας ερευνήτριας. Γεννημένη και σπουδαγμένη, όμως, στη Γερμανία, όχι στην Τουρκία, η οποία αποκαλύπτει, φέρνει στο φως μυστική απόφαση του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του 1946, που έλεγε ότι στα 500 χρόνια από την άλωση της Πόλης, δηλαδή το 1953, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας χριστιανός στην Κωνσταντινούπολη. Και το σχέδιο αυτό το ακολούθησαν συστηματικά με το βαρλίκι, με τους φόρους τους εξοντωτικούς, και τα Σεπτεμβριανά που έγιναν λίγο αργότερα, τις απελάσεις. Τα λέω αυτά διότι όσο δεν αναγνωρίζεται από την Τουρκία, από τους θύτες, το έγκλημα και όσο δεν διεθνοποιείται το ζήτημα σε βαθμό τέτοιο που η παγκόσμια κοινότητα να επιβάλλει στην Τουρκία τον συμβιβασμό με τις μελανές σελίδες της ιστορίας της, θα υπάρχουν πάντοτε μιμητές, όπως ο Χίτλερ με το ολοκαύτωμα. Δυστυχώς, βλέπουμε στην εγγύς Ανατολή τη μία το Ισλαμικό Κράτος, την άλλη επίδοξοι όμοιοί τους να σφαγιάζουν, χωρίς να ρωτούν αν είναι χριστιανός ορθόδοξος, ευαγγελιστής, καθολικός. Και το λέω κάθε φορά ως προτροπή για να καταλάβουμε ότι πρέπει να συνεννοηθούμε όλοι οι χριστιανοί και να συνεργαστούμε ευρύτερα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να εξασθενεί η χριστιανική παρουσία στη Μέση Ανατολή και σε λίγο η κοιτίδα του χριστιανισμού να μην έχει χριστιανούς. Και πάλι να συγχαρώ τους διοργανωτές για την εξαιρετική επιλογή της πρόσκλησης προς τον σεβαστό μου καθηγητή. Καλώς ορίσατε κ.Φωτιάδη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ