Η Δήμητρα Παπαδοπούλου αποφοίτησε από την αγγλική φιλολογία στα 63 της: "Μπαμπά πήρα πτυχίο"

Ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της άνοιξε η Δήμητρα Παπαδοπούλου, η οποία παρόλο που έχει καταφέρει να χτίσει μία λαμπρή καριέρα στον χώρο της τέχνης, αποφάσισε να γυρίσει στα έδρανα του πανεπιστημίου και να πάρει το πτυχίο της.

Η επιτυχημένη ηθοποιός και συγγραφέας είχε περάσει στην αγγλική φιλολογία, ωστόσο μέχρι τώρα δεν είχε αποφασίσει να ολοκληρώσει τις σπουδές της εκεί. Ωστόσο, η Δήμητρα Παπαδοπούλου άλλαξε γνώμη και πήρε τελικά το πτυχίο της.

Την Τρίτη (26.05.2026) η αγαπημένη καλλιτέχνιδα μοιράστηκε το Instagram μία σειρά από φωτογραφίες από τη στιγμή που παρέλαβε το πτυχίο της.

«Μπαμπά πήρα πτυχίο!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Μάλιστα, για το πτυχίο που δεν είχε πάρει είχε μιλήσει πριν από λίγα χρόνια στην εκπομπή «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

«Δεν πήρα το πτυχίο μου, δεν με ενδιέφερε τότε να το πάρω. Για μένα εκείνη την ώρα ήταν μια επανάσταση, ας πούμε ότι θεωρούσα ότι γκρεμίζω το σύστημα της οικογένειας μου. Το πήραν όλοι το πτυχίο, τα ξαδέλφια μου και οι φίλοι μου, ενώ εγώ έλεγα ότι δεν θα το πάρω. Έτσι, γιατί; Γιατί δεν ήθελα να ξυπνήσω το πρωί και να πάω! Σαχλαμάρες. Κάποια στιγμή, βέβαια, δίδασκα γιατί πήρα άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Μετά το τρίτο έτος έδιναν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος», είχε δηλώσει η Δήμητρα Παπαδοπούλου.

