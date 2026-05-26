Επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Φλώρινας από τις 30 Μαΐου – Τα δρομολόγια

Η Hellenic Train ανακοίνωσε την επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ Θεσσαλονίκη και Φλώρινα από το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, επαναφέροντας τα απευθείας δρομολόγια μέσω Έδεσσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, θα εκτελούνται καθημερινά δύο ζεύγη απευθείας δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα και αντίστροφα, με ενδιάμεσες στάσεις σε σημαντικούς σταθμούς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Τα νέα δρομολόγια

Από Θεσσαλονίκη προς Φλώρινα

Αμαξοστοιχία 731: αναχώρηση στις 10:40 – άφιξη στις 13:44

Αμαξοστοιχία 733: αναχώρηση στις 13:55 – άφιξη στις 17:01

Από Φλώρινα προς Θεσσαλονίκη

Αμαξοστοιχία 730: αναχώρηση στις 06:45 – άφιξη στις 09:49

Αμαξοστοιχία 732: αναχώρηση στις 14:15 – άφιξη στις 17:21

Οι αμαξοστοιχίες θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις, μεταξύ άλλων, σε:

Βέροια, Νάουσα, Σκύδρα, Αλεξάνδρεια και Αμύνταιο.

Ειδική ενημέρωση για το πρώτο δρομολόγιο

Η εταιρεία επισημαίνει ότι το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 730 από Φλώρινα προς Θεσσαλονίκη στις 30 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί προσωρινά με λεωφορείο, πραγματοποιώντας στάσεις σε Αμύνταιο, Άρνισσα, Έδεσσα, Νάουσα, Βέροια, Αλεξάνδρεια και Πλατύ.

Από τις 31 Μαΐου 2026, το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα εκτελείται κανονικά με τρένο.

Αλλαγές και στα δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Έδεσσα

Παράλληλα, τροποποιούνται οι ώρες αναχώρησης και άφιξης των αμαξοστοιχιών στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη:

Αμαξοστοιχία 1735: αναχώρηση από Θεσσαλονίκη στις 18:30 – άφιξη στην Έδεσσα στις 20:12

Αμαξοστοιχία 1736: αναχώρηση από Έδεσσα στις 20:45 – άφιξη στη Θεσσαλονίκη στις 22:27

Επιπλέον, από τις 30 Μαΐου παύουν να λειτουργούν οι λεωφορειακές γραμμές που είχαν τεθεί σε εφαρμογή για την εξυπηρέτηση του τμήματος Έδεσσα – Φλώρινα.

Η επαναλειτουργία της γραμμής αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις μετακινήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, προσφέροντας περισσότερες επιλογές μεταφοράς στους επιβάτες και ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της περιφέρειας.