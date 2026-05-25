MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισπανία: Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του MV Hondius, που ήταν σε καραντίνα, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένας Ισπανός πολίτης, που συγκαταλέγεται σε εκείνους που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius νωρίτερα αυτόν τον μήνα και βρίσκεται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.

Αυτό είναι το δεύτερο θετικό κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που αποβιβάστηκαν από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη. Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 150 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες όταν ανέφερε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για πρώτη φορά στις 2 Μαΐου, ότι υπήρχε μια εστία σοβαρής πνευμονικής ασθένειας.

Αφού επιβεβαιώθηκε ότι προσβλήθηκε από χανταϊό, ο Ισπανός μεταφέρθηκε σε μονάδα απομόνωσης στο νοσοκομείο Γκόμε Ούλα, ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό δεν αυξάνεται, δεδομένου ότι το κρούσμα εντοπίστηκε μεταξύ ατόμων που ήταν ήδη σε καραντίνα, τόνισε.

Ισπανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κρήτη: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Δύο λογιστές οι φερόμενοι ως “εγκέφαλοι”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ιωάννινα: Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε 31χρονο ποδηλάτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί στην Πάτρα – Διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα στο Καραμανδάνειο

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ο Φειδίας Παναγιώτου πανηγυρίζει: Το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Γαλλίδα κατήγγειλε βιασμό στην Κρήτη