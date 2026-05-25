Μαρκόπουλος κατά ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα: Επιβεβαιώνεται η αριστερή επιλογή Ανδρουλάκη

Τη στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος σχολίασε αιχμηρά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να κάνει λόγο για «αριστερή πλέον επιλογή» της ηγεσίας υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε στο παρελθόν στηρίξει τον Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ τώρα επέλεξε το «παρών», στάση που, όπως υποστήριξε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαιώνει τη μετατόπιση της Χαριλάου Τρικούπη επί Νίκου Ανδρουλάκη.

«Υπερψηφίστηκε η παραμονή Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ενδιαφέρουσα η στροφή του ΠΑΣΟΚ από τις παλιότερες θέσεις στήριξής του», έγραψε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος σε ανάρτησή του στο Χ.

«Μια στάση που επιβεβαιώνει την αριστερή πλέον επιλογή της ηγεσίας Ανδρουλάκη», πρόσθεσε ο βουλευτής της ΝΔ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την πολιτική γραμμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Υπέρ της ανανέωσης της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ψήφισαν «παρών», ενώ κατά τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας.

