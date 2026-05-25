ΠΟΥ: Η ταχεία εξάπλωση του Έμπολα ξεπερνά τις προσπάθειες ανταπόκρισης

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν 220 θάνατοι που συνδέονται με την τρέχουσα επιδημία του ιού Έμπολα και τόνισε ότι η καθυστέρηση στην ανίχνευση κρουσμάτων σημαίνει ότι το ιατρικό προσωπικό τώρα είναι «πάντα ένα βήμα πίσω».

«Εντείνουμε επειγόντως τις επιχειρήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή η επιδημία μας ξεπερνά σε ρυθμό», δήλωσε ο Τέντρος, προσθέτοντας ότι οι χώρες που συνορεύουν με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό -επίκεντρο της επιδημίας- θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα. Η επιδημία είναι πιθανό να επιδεινωθεί πριν βελτιωθεί, είπε.

Νωρίτερα σήμερα, η Ουγκάντα ανακοίνωσε ότι εντόπισε δύο ακόμη επιβεβαιωμένα κρούσματα του Έμπολα, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων της χώρας σε επτά.

Ο Τέντρος δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στο Κονγκό αύριο και ότι η αντιμετώπιση της ταχέως εξελισσόμενης επιδημίας περιπλέκεται από το γεγονός ότι η κατάσταση στις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου του Κονγκό είναι εξαιρετικά επισφαλείς και δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα.

Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας λόγω έξαρσης του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα.

Έμπολα Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

