Δυναμική εκκίνηση των επαφών της αποστολής του ΥΜΑΘ στο Βουκουρέστι

Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα άρχισαν σήμερα το πρωί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Βουκουρεστίου οι επαφές εργασίας της μεγάλης αποστολής που οργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών-Τομέας Μακεδονίας και Θράκης. Επικεφαλής της αποστολής, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους Επιμελητηρίων και άλλων οικονομικών φορέων, αυτοδιοικητικών φορέων και Πανεπιστημίων και από εκπροσώπους πάνω από 50 επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης, είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

Πρόκειται για τον τρίτο κατά σειρά σταθμό της περιοδείας εξωστρέφειας σε βαλκανικές πρωτεύουσες, που οργανώνει το ΥΜΑΘ, μετά τις πολύ επιτυχημένες αποστολές στην Σόφια (16-17 Φεβρουαρίου) και στο Βελιγράδι (30 και 31 Μαρτίου) και διοργανώνεται με την στήριξη της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι.

Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν Περιφερειάρχες και εκπρόσωποι των τριών Περιφερειών της Μακεδονίας και Θράκης και των αντίστοιχων ΠΕΔ, Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των πέντε Πανεπιστημίων της περιοχής, οι διοικήσεις του Enterprise Greece του ΥΠΕΞ, οι διοικήσεις άλλων οικονομικών οργανισμών όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, περιφερειακά Επιμελητήρια της Βόρειας Ελλάδας κ.α.

Από ρουμανικής πλευράς συμμετέχουν στην συνάντηση και πιο συγκεκριμένα στα επιμέρους σχετικά στρογγυλά τραπέζια εκπρόσωποι αντίστοιχων οικονομικών, αυτοδιοικητικών φορέων και Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και εκπρόσωποι άνω των 70 ρουμανικών επιχειρήσεων.

Σε ξεχωριστή στρογγυλή τράπεζα συμμετέχουν οι διοικήσεις των τριών βορειοελλαδικών λιμανιών – της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης – όπως και της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος και οι διοικήσεις αντίστοιχα του λιμανιού της Κωστάντζας, της Διοίκησης των πλωτών καναλιών (Δούναβης-Διώρυγα Μαύρης Θάλασσας,), του Οργανισμού Λιμένος Galati-Λιμενικής Διοίκησης Θαλάσσιου Δούναβη Α.Ε., του λιμένα Σουλίνας, της Εθνικής

Ένωσης Μεσιτών και Πρακτόρων Πλοίων της Ρουμανίας, του Εμπορικού, Βιομηχανικού, Ναυτιλιακού και Γεωργικού Επιμελητηρίου της Κωστάντζας, της UMEX SA), της EASTSHIP, της DTS Logistic Services, της DP World, της FAST FREIGHT και της COSCO Shipping.

Χαιρετισμούς κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν η Πρέσβης της Ελλάδος στο Βουκουρέστι Ευαγγελία (Λιλή) Γραμματίκα, ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου του Βουκουρεστίου Iuliu Stocklosa, ο Σύμβουλος του Ρουμάνου Προέδρου Valentin-Sorin Costreie, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας Luca Niculescu, ο Υφυπουργός Οικονομικών, Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού Iulian-Cosmin Margeloiu, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης Gabriel Traian Ghilea και ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, ενώ προβλήθηκε επίσης βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Έλληνα Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Κοινός παρονομαστής όλων των ομιλητών ήταν οι απεριόριστες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνορουμανικών εμπορικών και επιχειρηματικών συνεργασιών, το έντονο ενδιαφέρον για συνεργασίες των λιμανιών των δυο χωρών και η ώθηση που δίνει στην ανάπτυξη των χωρών της περιοχής το πλάνο της Ε.Ε. για υλοποίηση μεγάλων οδικών και σιδηροδρομικών έργων μεταξύ Ελλάδας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας που θα αναβαθμίσουν τον ρόλο της περιοχής στην ευρωπαϊκή και διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Την εντεινόμενη δυναμική της ελληνορουμανικής οικονομικής και επιχειρηματικής συνεργασίας, με ελληνικές επενδύσεις ύψους 4 δισεκατ. ευρώ και 9.000 εγγεγραμμένες ελληνικές επιχειρήσεις στο Εθνικό Εμπορικό Μητρώο της Ρουμανίας, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας Λούκα Νικουλέσκου. Περαιτέρω, εξέφρασε την επιθυμία για στενότερη συνεργασία μεταξύ των λιμανιών των δυο χωρών όπως και στον τομέα του Τουρισμού και επισήμανε την στενή συνεργασία των δυο χωρών στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου.

«Η ελληνική Κυβέρνηση υποστηρίζει σταθερά κάθε προσπάθεια ανάπτυξης συνεργασιών στα Βαλκάνια. Ελλάδα και Ρουμανία είχαν και έχουν στενούς δεσμούς και κοινές προοπτικές για ειρηνική ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών τους και την κοινή βούληση για αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και προγραμμάτων προς όφελος της Ανάπτυξης. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο στρατηγικός εταίρος της Ρουμανίας αλλά πάνω από όλα μία φίλη χώρα. «Από τη Ρουμανία ξεκίνησε η επανάσταση για την ανεξαρτησία της Ελλάδας το 1821. Στην αίθουσα που είμαστε σήμερα υπεγράφη η συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913 που καθόρισε τα σύνορα του ελληνικού κράτους. Σας νιώθουμε φίλους μας, ανήκουμε στους ίδιους συνασπισμούς, στην ίδια οικογένεια, φτιάχνουμε το κοινό μας μέλλον. Η Ελλάδα υπολογίζει σε σας, θέλουμε να χτίσουμε περισσότερες γέφυρες μαζί σας, θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας όταν μας χρειάζεστε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

«Οι δεσμοί των δύο χωρών είναι ιστορικοί, υπάρχουν περαιτέρω προοπτικές προώθησης των διμερών σχέσεων. Ο κάθετος διάδρομος με κομβικό το ρόλο της Αλεξανδρούπολης, για την προμήθεια αμερικανικού αερίου, συμβάλλει σε αυτή την επιδίωξη, προωθείται ενεργά και η σιδηροδρομική και οδική σύνδεση Ελλάδας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας. Η Ελλάδα στήριξε και στηρίζει ενεργά τη Ρουμανία» επισήμανε στο ίδιο μήκος κύματος η Πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι Ευαγγελία (Λιλή) Γραμματίκα.

Στο πλαίσιο της αποστολής θα υπογραφούν Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ των φορέων των δυο χωρών με στόχο την ανάπτυξη διμερών συνεργασιών, ενώ σήμερα πραγματοποιούνται επίσης κατ΄ιδίαν συναντήσεις των εκπροσώπων των ελληνικών και των ρουμανικών επιχειρήσεων (Business Networking Event) στον χώρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου του Βουκουρεστίου.

Στη συνέχεια ο ΥΜΑΘ θα συναντηθεί με τον Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων και Διοίκησης Marin Țole και τον γενικό γραμματέα του ίδιου υπουργείου Gabriel Ghilea με αντικείμενο θέματα συνεργασίας ανάμεσα στη Ρουμανία και τη Βόρεια Ελλάδα.

Σήμερα το απόγευμα τα μέλη της ελληνικής αποστολής θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συναντηθούν με εκπροσώπους του επίσημου κυβερνητικού φορέα για τις ξένες επενδύσεις στην Μολδαβία, του INVEST MOLDOVA, που έχουν έρθει για τον σκοπό αυτό στο Βουκουρέστι.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συνάντηση των μελών της ελληνικής αποστολής με τις διπλωματικές αρχές της χώρας μας στη Ρουμανία, στην ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι, την οποία οργανώνει η Πρέσβης της Ελλάδος στο Βουκουρέστι Ευαγγελία (Λιλή) Γραμματίκα.

Οι επαφές της ελληνικής αποστολής θα συνεχιστούν αύριο με συναντήσεις στο Radison Blue Hotel στο Βουκουρέστι με το δ.σ. και με μέλη του Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με συναντήσεις των Ελλήνων ακαδημαϊκών από τα πέντε Πανεπιστήμια της Βόρειας Ελλάδας με τους επικεφαλής της έδρας Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, καθώς επίσης και με επίσκεψη της ελληνικής αποστολής στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας, όπου θα την υποδεχθεί το μέλος του Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ρουμανίας κ.Dragos Zisopol.Θα ακολουθήσει συνάντηση με τους Προέδρους των Ελληνικών Περιφερειακών Κοινοτήτων της Ρουμανίας, ενώ ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης θα συναντηθεί, επίσης, με τους επικεφαλής της ρουμανικής Γερουσίας.