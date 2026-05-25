Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν μια γυναίκα σπαθί, έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα

Τη Γωγώ Μαστροκώστα αποχαιρέτησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή. Στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας έγινε γνωστή η είδηση πως το 55χρονο πρώην μοντέλο και γυμνάστρια έχασε τη μάχη για τη ζωή, νοσηλευόμενη τις τελευταίες εβδομάδες στη ΜΕΘ του “Ευαγγελισμού”.

«Αυτό το πλάσμα, ήταν ένα πλάσμα γεμάτο φως, μια πολύ ωραία τύπισσα κι ήμασταν φίλοι. Δεν ήμασταν κολλητοί, αλλά ήμασταν φίλοι, γιατί έχουμε περάσει τόσο ωραία χρόνια. Αυτά τα ωραία τα χρόνια… ήταν έξω καρδιά, ήτανε σπαθί γυναίκα, που ό,τι ένιωθε το έλεγε», ανέφερε ο παρουσιαστής εμφανώς συγκλονισμένος.

«Τώρα με αυτή την ιστορία, μου μένουνε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα. Και γιατί από ό,τι θυμήθηκα, στη συζήτηση, γιατί δεν τα ήξερα, είχε καρκίνο στο στήθος. Και έκανε έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να βοηθήσει και πάρα πολλά κορίτσια και πάρα πολύ κόσμο από τότε. Οι πληροφορίες έβγαιναν όλο αυτό το διάστημα ότι δεν πήγαινε καλά και ότι χειροτέρευε η κατάσταση.

Επίσης, μου λέγανε πάρα πολύς κόσμος για την παρουσία του Τραϊανού Δέλλα, του συζύγου της, δίπλα σε αυτό το πράγμα… που λέει «ήταν κάτι μυθικό». Αυτό το “εννοείται ότι θα ήταν δίπλα της” ξέρετε καμιά φορά δεν εννοείται, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχουμε δει να συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί, με ψυχή και σώμα, και μου λέγανε όλοι και κάποιοι φίλοι του που είχα συναντήσει σε ένα αεροπλάνο, πόσο πολύ αγωνίζεται για να γίνει καλά», περιέγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Γωγώ μου, καλό ταξίδι. Μέσα απ’ την καρδιά μου, ειλικρινά, θυμάμαι αυτό το χαμόγελό σου, την ψυχή σου, την καρδιά σου, την ομορφιά σου. Πραγματικά δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, εμείς οι παλαιότεροι που ξέραμε πολλά πράγματα, που μέσα απ’ την καρδιά σου μας έκαναν χαρούμενους και ευτυχισμένους. Καλό ταξίδι. Συλλυπητήρια στην οικογένεια, και σε όλους τους φίλους. Ήτανε ένα πολύ στενάχωρο πρωί για ξεκίνημα εβδομάδας», κατέληξε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.