Ρόδος: Σοκ με τον αιφνίδιο θάνατο 24χρονης – Η ιατροδικαστική θα δώσει απαντήσεις

Στη θλίψη έχει βυθιστεί το νησί της Ρόδου από τον θάνατο ενός νεαρού κοριτσιού μόλις 24 ετών.

Η νεαρή από την περιοχή της Αφάντου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους οικείους της στο υπνοδωμάτιό της και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ΕΚΑΒ, δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο θάνατος της 24χρονης διαπιστώθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Ρόδου. Κατά τις ίδιες πηγές, η νεαρή ήταν υγιής, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τα αίτια του αιφνιδίου θανάτου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της.

