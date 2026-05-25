Συναγερμός στην Αργεντινή: Ο Μέσι αποχώρησε τραυματίας πριν το Μουντιάλ

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην Αργεντινή η εικόνα του Λιονέλ Μέσι να αποχωρεί με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στη Φιλαδέλφεια, λίγες μόλις ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» αγωνίστηκε κανονικά και είχε συμμετοχή στη νίκη της ομάδας του με 6-4, ωστόσο στο 73ο λεπτό ζήτησε ο ίδιος αλλαγή, προκαλώντας άμεσα «καμπανάκια» σε φίλους και επιτελείο. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν ήταν μόνο η αντικατάστασή του, αλλά η εικόνα του να κατευθύνεται απευθείας στα αποδυτήρια, κρατώντας το πίσω μέρος του αριστερού του ποδιού.

Παρότι αρχικά δεν φάνηκε να κουτσαίνει και οι κινήσεις του στο γήπεδο δεν πρόδιδαν πρόβλημα, η απόφασή του να αποχωρήσει και να μη μείνει στον πάγκο ενίσχυσε τα σενάρια για μυϊκή ενόχληση. Μάλιστα, άνθρωποι που βρίσκονταν στο γήπεδο ανέφεραν ότι ο Αργεντινός ένιωθε ενόχληση, κάτι που δεν αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στην τηλεοπτική μετάδοση.

— Messi World (@M10GOAT) May 25, 2026

Από την πλευρά της Ίντερ Μαϊάμι δεν υπήρξε άμεση ιατρική διάγνωση, με τον προπονητή της ομάδας να εκτιμά ότι πιθανότατα πρόκειται για κόπωση, λόγω και των δύσκολων καιρικών συνθηκών. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Μέσι σπάνια αποχωρεί από αγώνες -έχοντας παίξει σχεδόν όλα τα 90λεπτα φέτος- κάνει την περίπτωση πιο σοβαρή από όσο φαίνεται αρχικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε λιγότερο από έναν μήνα ξεκινά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με την Αργεντινή να ετοιμάζεται να υπερασπιστεί τον τίτλο της και τον Μέσι να στοχεύει στην έκτη συμμετοχή του στη διοργάνωση -ένα ιστορικό επίτευγμα.