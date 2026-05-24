Η Ρωσία λέει ότι έπληξε την Ουκρανία με υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους
Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ουκρανία με τέσσερις τύπους πυραύλων – Oreshnik, Iskander, Kinzhal και Zircon (Ορέσνικ, Ισκαντέρ, Κινζάλ και Ζιρκόν) – σε νυχτερινές επιθέσεις σήμερα, σε αντίποινα για τα πλήγματα του Κιέβου σε μη στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, όπως μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.
Οι επιθέσεις, όλες επιτυχείς, πραγματοποιήθηκαν κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Το Reuters επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει ανεξάρτητα αναφορές για το πεδίο των μαχών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
