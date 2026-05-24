Νίκος Παππάς: Έχουμε καθυστερήσει να συνεδριάσουμε, ο Πολάκης είπε το αυτονόητο

Αιχμές κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ για καθυστέρηση στη συνεδρίαση των κομματικών οργάνων άφησε ο Νίκος Παππάς, λέγοντας μάλιστα ότι ο διαγραφείς Παύλος Πολάκης «είπε το αυτονόητο» για το ζήτημα, ενώ έκανε λόγο για κατακερματισμό της Αριστεράς.

«Εγώ δεν θα απέδιδα στον Σωκράτη Φάμελλο άλλα κίνητρα, αλλά ο Πολάκης, είπε το αυτονόητο, δηλαδή το θέμα της συνεδρίασης των οργάνων», είπε ο κ. Παππάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Είχε προηγηθεί η τοποθέτησή του για την εσωκομματική λειτουργία. «Έχουμε καθυστερήσει να συνεδριάσουμε», είπε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εσωτερικά «σκαμπανεβάσματα».

Ο κ. Παππάς πάντως ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα «συντεταγμένο κόμμα με ηγεσία». «Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα, πολιτικά μιλάω πάντα» σχολίασε για τα σενάρια περί διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος. Αντίθετα, εκφράζει την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα καταφέρει να συγκροτήσει συμμαχίες με όσους θέλουν και όσους μπορούν».

Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

Μετά την προβολή του βίντεο του Αλέξη Τσίπρα, ενόψει της συγκέντρωσης της Τρίτης, όπου θα ανακοινώσει νέο κόμμα, ο κ. Παππάς ανέφερε με νόημα ότι «ο κόσμος της Αριστεράς χαίρεται όταν ακούει εκκλήσεις και πράξεις ενότητας», ωστόσο αυτές «είναι ζητούμενο και όχι συντελεσμένο». Η τρέχουσα εικόνα, είπε, είναι αποτέλεσμα λαθών των προηγούμενων ετών, κυρίως μετά τις εκλογές του 2023, όπου υπήρξαν φαινόμενα διάσπασης.

Ο βουλευτής θεωρεί κρίσιμο να υπάρχει διάταξη μάχης του κόμματος, ειδικά μετά την πρωτοβουλία για το νέο κόμμα. Η επιλογή μη συνεργασίας από την πλευρά του νέου σχήματος του κ. Τσίπρα «πρέπει να συνυπολογιστεί», καθώς ουσιαστικά συνιστά κάλεσμα προς τους ψηφοφόρους να το στηρίξουν.

Μήνυμα έστειλε και στα στελέχη που θα επιχειρήσουν να μετακινηθούν σε άλλο κόμμα, που όπως είπε, πρέπει να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα τους, ενώ χαρακτήρισε «προσβλητικά» φαινόμενα δημόσιων συζητήσεων περί «πλειστηριασμού εδρών».