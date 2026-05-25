Δύο συλλήψεις Τούρκων στη Θράκη: Εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία – Εντοπίστηκαν 25 πιστόλια σε πορτ μπαγκάζ ΙΧ – Φωτο

Στη σύλληψη δύο Τούρκων που εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία προχώρησαν οι Αρχές το Σάββατο (25/5) στη Θράκη.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνέλαβαν τα δύο άτομα, κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής, το απόγευμα του Σαββάτου (23/5), σε περιοχές της Θράκης.

Ειδικότερα, από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θράκης για τον εντοπισμό προσώπων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα, με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκε στο πορτ-μπαγκάζ ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε 25 πιστόλια.

Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες, ενώ δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης (όπλα «φαντάσματα»).

Από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία προέκυψε η εμπλοκή και του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Αλεξανδρούπολης, καθώς φέρεται να παρέδωσε το όχημα και τον οπλισμό στον συλληφθέντα οδηγό.

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

25 πιστόλια,

25 γεμιστήρες,

5 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες sim.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα, ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων.

Τα όπλα θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και τυχόν διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού.