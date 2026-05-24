Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Πρώτος ο ΔΗΣΥ, δεύτερο το ΑΚΕΛ – Στη Βουλή το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου

Οι κάλπες έκλεισαν, η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε και η βουλή στην Κύπρο έχει νέα σύσταση μετά το πέρας των εκλογών που έγιναν σήμερα Κυριακή 24.05.2026, με ξεκάθαρο νικητή το ΔΗ.ΣΥ.

Μεγάλος νικητής των εκλογών ήταν ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗ.ΣΥ) που συγκέντρωσε 17 έδρες ενώ δεύτεροι έρχεται η ΑΚΕΛ – Αριστερά Συμμαχία με 15 έδρες. Στη Βουλή της Κύπρου, μπαίνει και το κόμμα του ευρωβουλευτή και influencer Φειδία Παναγιώτου που είχε τραβήξει τα βλέμματα πολλές φορές με τις θέσεις του.

Με καταμετρημένο το 99,9% των ψηφοδελτίων στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο που έγιναν σήμερα Κυριακή 24.05.2026, ο ΔΗΣΥ προηγείται και καταλαμβάνει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ από 8 έδρες, και από 4 έδρες λαμβάνουν το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία.

Με καταμετρημένο το 81,9% των ψήφων, ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) παραμένει στην πρώτη θέση με ποσοστό 27,1% εξασφαλίζοντας 17 έδρες.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΑΚΕΛ – Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία με 23,9%, 15 έδρες

Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) καταγράφει ποσοστό 10,9%, συγκεντρώνει 8 έδρες

Το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) συγκεντρώνει 10%, συγκεντρώνει 8 έδρες

Το Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο εξασφαλίζει 5,8%, 4 έδρες

Η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου λαμβάνει 5,4%, συγκεντρώνοντας 4 έδρες

«Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα», λέει η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου

Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, είπε η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, σημειώνοντας ότι από αύριο συνεχίζουν «με σκληρή δουλειά».

Σε δηλώσεις της έξω από το οίκημα του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λευκωσία, πλαισιωμένη από στελέχη του κόμματος, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι ήταν μια εκλογική μάχη «σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον και οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα».

«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, που μας εμπιστευτήκατε ξανά ως την πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου με τις περισσότερες έδρες στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό για εμάς σημαίνει μόνο ευθύνη», είπε η κ. Δημητρίου.

Ανέφερε ότι είναι ικανοποιημένοι με το θετικό αποτέλεσμα. «Από αύριο συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στον κόσμο. Συνεχίζουμε να ακούμε τις δικές σας αγωνίες και τους δικούς σας προβληματισμούς» πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η εντολή που πήρε ο ΔΗΣΥ, «είναι να ηγηθούμε στη νέα Βουλή με συναινέσεις, με μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία». «Γιατί η κοινή μας αποστολή είναι να πάρουμε την χώρα μας μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά», συνέχισε.

Ευχαρίστησε «τα χιλιάδες στελέχη και τους φίλους του Δημοκρατικού Συναγερμού για αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Δικαιώθηκαν και μπορούν να είναι περήφανοι για τον αγώνα και την παράταξή μας».

Μαζί, είπε, «συνεχίζουμε μόνο υπεύθυνα μπροστά».

«Στηρίζουμε ό,τι είναι ωφέλιμο για τον τόπο και εμείς θέλουμε την Κύπρο μας να πηγαίνει μόνο μπροστά, υπεύθυνα μπροστά», είπε τέλος, η κ. Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την κ. Δημητρίου συνεχάρησαν τηλεφωνικώς ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης και Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Υποστηρικτές του κόμματος ξεκίνησαν να μαζεύονται έξω από το οίκημα κατά τις 20.30 κρατώντας σημαίες του ΔΗΣΥ και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ο ΔΗΣΥ είναι εδώ ενωμένος δυνατός» και «Σεισμός, σεισμός Συναγερμός».

Στο 33% η αποχή

Ένας στους τρεις ψηφοφόρους αποφάσισε να μην προσέλθει στις κάλπες της Κύπρου, αφού η αποχή που καταγράφηκε έφτασε το 33%. Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών Ελίκκο Ηλία, στις εκλογές της Κυριακής 24.05.2026, προσήλθαν 378.150 ψηφοφόροι, από 569.182 που είχαν δικαίωμα ψήφου.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021, η συμμετοχή ήταν αυξημένη μόλις κατά 2,5%.

Σύμφωνα με τον κ. Ηλία, στα 13 εκλογικά κέντρα του εξωτερικού ψήφισαν συνολικά 4.374 άτομα από σύνολο 6.501 δηλώσεων που είχαν υποβληθεί.

Στα 13 εκλογικά κέντρα που λειτούργησαν για την εκλογή Αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας των Μαρωνιτών, ψήφισαν 3.175 άτομα, από σύνολο 4.624 εγγεγραμμένων εκλογέων ή ποσοστό 68,7%.