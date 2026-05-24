Πέθανε σε ηλικία 63 χρόνων ο μουσικός παραγωγός Τάσος Ξενιάδης
Πέθανε σε ηλικία 63 χρόνων ο γνωστός μουσικός παραγωγός και dj της Θεσσαλονίκης Τάσος Ξενιάδης.
Είχε εργαστεί για πολλά χρόνια στο κρατικό ραδιόφωνο, αρχικά στον 102 Fm και μετά στον 958 Fm, κάνοντας μουσικές εκπομπές και μουσικές επιμέλειες.
Η ΕΡΤ3 εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του.
