ΕΛΑΣ για το τελικό του F4 της Euroleague: Δεν θα γίνουν ανεκτές προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν κατά την είσοδο των φιλάθλων στον αποψινό τελικό του EuroLeague Final Four Athens 2026 στο ΟΑΚΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, με τα στοιχεία να πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτηρίου.

Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία προσπάθεια παραβίασης των κανόνων ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους».

Final 4 Ελληνική Αστυνομία

