Μήλος: Εντυπωσιακή αεροδιακομιδή ασθενούς με Super Puma από κρουαζιερόπλοιο – Δείτε βίντεο

Δραματικές ήταν ο στιγμές που έζησαν οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου που ήταν στα ανοιχτά της Μήλου, όταν ένας άνθρωπος χρειάστηκε άμεση αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο της Σαντορίνης.

Η αεροδιακομιδή έγινε από Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τη μεταφορά ενός ασθενούς από κρουαζιερόπλοιο που έπλεε ανοιχτά της Μήλου και ήταν εντυπωσιακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή 24.05.2026, ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε στο πλαίσιο αποστολής MEDEVAC για τη μεταφορά ενός ατόμου από το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fascinosa», το οποίο έπλεε περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Μήλου.

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, 🚁 Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή MEDEVAC, 1 ατόμου, από το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fascinosa», το όποιο έπλεε 20νμ νότια της Μήλου και το μετέφερε στη Σαντορίνη, όπου το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.#ΠολεμικήΑεροπορία #HAF #384ΜΕΔ pic.twitter.com/afu8l16k7v — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) May 25, 2026

Το ελικόπτερο προσέγγισε το πλοίο που βρισκόταν εν πλω και ολοκλήρωσε με επιτυχία την αεροδιακομιδή του ασθενούς, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Σαντορίνη. Εκεί τον παρέλαβε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και του παρείχαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.