Σταύρος Φλώρος: Έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι και όλα πάνε πολύ καλά, σήμερα θα κάνω το δεύτερο και θέλω να προσευχηθείτε για εμένα

Ο Σταύρος Φλώρος ολοκλήρωσε το πρώτο χειρουργείο στο δεξί του πόδι, ενημερώνοντας πως όλα εξελίσσονται ομαλά. Παράλληλα, ζήτησε από τον κόσμο να τον έχει στις προσευχές του, καθώς ακολουθεί ένα δεύτερο, απαιτητικό και πολύωρο χειρουργείο στο ίδιο πόδι.

Ο παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε μετά από ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια ψαρέματος στη θάλασσα, ανέβασε τη Δευτέρα 25 Μαΐου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εξηγώντας ποια είναι η κατάστασή του, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που δέχεται όλο αυτό το διάστημα.

Ο Σταύρος Φλώρος στο βίντεό του ανέφερε: «Γεια σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ’ ευχήν, έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα. Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν “ίσως να μην διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ’ ευχήν».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του πρόσθεσε: «Υπάρχει ακόμα δρόμος αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και εσείς με βοηθάτε να σφίγγω τα δόντια και να προχωράω μπροστά».

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενόσω ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.