Γεραπετρίτης: Δεν ανεχόμαστε τετελεσμένα, η Ελλάδα έχει καθορίσει τα θαλάσσια όρια της πατρίδας

Αυστηρή απάντηση σε όσους επιχειρούν να επιρρίψουν ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση για την φημολογούμενη πρόθεση της Τουρκίας να φέρει νομοσχέδιο για την λεγόμενη «γαλάζια πατρίδα» έδωσε από την Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία στο πεδίο για να υπογραμμίσει «δεν ανεχόμαστε τετελεσμένα». Πρόσθεσε παράλληλα ότι με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κατέθεσε και ψήφισε πρόσφατα το ελληνικό κοινοβούλιο καθορίστηκαν τα «θαλάσσια όρια της πατρίδας μας».

«Εμείς δεν φέρνουμε κάτι που έχει ισχύ εσωτερικού νόμου» σημείωσε συγκρίνοντας επί της ουσίας τις κινήσεις της Ελλάδας με τα φημολογούμενα νομοσχέδια της Τουρκίας για να εξηγήσει «ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αν μια χώρα θέλει να αποτελεί μέλος της ΕΕ θα πρέπει να το σεβαστεί. Άρα απαιτείται μεγαλύτερος σεβασμό και καλύτερη μελέτη όταν κανείς προσεγγίζει αυτά τα θέματα» είπε απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. «Δεν ανεχόμαστε τετελεσμένα. Να είστε ήσυχος. Η Ελλάδα μεριμνά, είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε οτιδήποτε που θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Να κοιμάστε ήσυχος κ. Καζαμία» είπε σε άλλο σημείο.

Ο κ. Γεραπετρίτης απευθυνόμενος όχι μόνο στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας αλλά «δείχνοντας» προς την πρόσφατη τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά τον οποίο ωστόσο δεν κατονόμασε, ανέφερε «είναι επικίνδυνο να μιλάτε για τετελεσμένα που θέτει η Τουρκία. Τετελεσμένο δεν υπάρχει ούτε στο casus belli ούτε πουθενά. Να είστε πιο προσεκτικός στο κοινοβούλιο όταν αναφέρεστε σε τεχνικούς όρους. Αυτό που υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς νομικό έρεισμα. Αν υπάρχει μια κυβέρνηση στην μεταπολίτευση που ήρθε απέναντι σε όσα λανθασμένα λέτε τετελεσμένα είναι η παρούσα. Προκηρύξαμε οικόπεδα, αυξήσαμε ΑΟΖ και δεν λαμβάνουμε καμία σκέψη όταν πρόκειται να υποστηρίξουμε τα εθνικά συμφέροντα» για να προσθέσει «εμείς αυτό που πράττουμε είναι εκείνο που έπρεπε να έχει γίνει 50 χρόνια να καταθέσουμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που είναι τα όρια της θαλάσσιας πατρίδας μας».

Παράλληλα ο υπουργός επανέλαβε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. «Σε κάθε περίπτωση μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρει καμία απολύτως συνέπεια είναι αχρείαστη και φέρνει ένταση» είπε ο ίδιος διευκρινίζοντας ότι η ελληνική πλευρά έχει ήδη ενημερώσει εταίρους και διεθνείς φορείς.