Χαλκιδική: 32χρονη απείλησε με μαχαίρι τον 46χρονο άντρα της και συνελήφθη

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (23/5) μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής απειλής μεταξύ ζευγαριού στη Συκιά Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 32χρονη γυναίκα φέρεται να απείλησε με μαχαίρι τον 46χρονο σύντροφό της, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τραυματισμός. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της γυναίκας για ενδοοικογενειακή απειλή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι έχει και ένα παιδί ηλικίας 11 ετών.

Τα αίτια του περιστατικού ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.