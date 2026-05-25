MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης από σήμερα σε επαρχιακούς δρόμους

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εργασίες συντήρησης θα εκτελέσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα:

  1. Eργασίες καθαρισμού ερεισμάτων επί 8ης Επαρχιακής οδού Ν. Χαλκηδόνας – Κουφαλίων – Ορίων Νομού από την Τρίτη 26 Μαΐου και για διάστημα δέκα ημερών, από τις 08:30 π.μ. έως τις 13:30, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
  2. Εργασίες οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση) επί της 20ης Επαρχιακής Οδού (Αγίου Βασιλείου – Ισόπεδος κόμβος Επαρχιακής Οδού 2 προς Χορτιάτη), από τη διασταύρωση για Άγιο Βασίλειο έως τον οικισμό Αγίου Βασιλείου, με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας κάθε φορά. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης στις 07:00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας (1), την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης (2) και το Τμήμα Τροχαίας Λητής (2), ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας – “Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Οι πρώτες δηλώσεις του Μπαρτζώκα μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού: “Υποφέραμε σήμερα αλλά τα καταφέραμε”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Νίκος Γκάλης: Όλη η Ελλάδα θέλει να το σηκώσει ο Ολυμπιακός, είναι καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ Μαδριτης

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Δημήτρης Μακαλιάς για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη: Θα ήθελα να πάνε κάποιοι άνθρωποι φυλακή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 λεπτά πριν

Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στον ΔΗΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου – Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Νίκος Κοκλώνης: Φεύγοντας από τον Alpha κατάλαβα πώς είναι να μη σε βοηθάνε εκπομπές που σε αποθέωναν