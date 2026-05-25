Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης από σήμερα σε επαρχιακούς δρόμους

Εργασίες συντήρησης θα εκτελέσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα:

Eργασίες καθαρισμού ερεισμάτων επί 8ης Επαρχιακής οδού Ν. Χαλκηδόνας – Κουφαλίων – Ορίων Νομού από την Τρίτη 26 Μαΐου και για διάστημα δέκα ημερών, από τις 08:30 π.μ. έως τις 13:30, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Εργασίες οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση) επί της 20ης Επαρχιακής Οδού (Αγίου Βασιλείου – Ισόπεδος κόμβος Επαρχιακής Οδού 2 προς Χορτιάτη), από τη διασταύρωση για Άγιο Βασίλειο έως τον οικισμό Αγίου Βασιλείου, με κατεύθυνση από και προς Θεσσαλονίκη και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας κάθε φορά. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως την Τρίτη 26 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης στις 07:00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας (1), την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης (2) και το Τμήμα Τροχαίας Λητής (2), ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.