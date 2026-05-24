Πάτρα: Υπότροπος ο άνδρας που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία – Κρατούσε παράνομα την ανήλικη σύντροφό του

Υπότροπος σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας είναι ο άνδρας που συνελήφθη στην Πάτρα, κατηγορούμενος για παράνομη κράτηση της ανήλικης συντρόφου του.

Ο κατηγορούμενος απειλούσε την ανήλικη (16,5 ετών) και την κρατούσε παράνομα στο σπίτι του.

Η μητέρα της ανήλικης κοπέλας κατήγγειλε χθες το περιστατικό στην αστυνομία και όταν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών μετέβησαν στην οικία, ο άνδρας αντέδρασε με απειλές, ωστόσο συνελήφθη.

Είχε κατηγορηθεί και το 2024 για ενδοοικογενειακή βία

Ο κατηγορούμενος έχει μάλιστα και ιστορικό σε ενδοοικογενειακή βία καθώς και το 2024 με την πρώην σύντροφό του, είχε καταγγελθεί για σωματική βία, εξίβρυση και απειλές.

Πρόκειται για άτομο που διαθέτει μπαρ στην περιοχή της Πάτρας και έχει δημιουργήσει προβλήματα κατά καιρούς με την αστυνομία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος χθες το απόγευμα στην Πάτρα, απειλούσε την ανήλικη (16,5 ετών) σύντροφό του και την κατακρατούσε παράνομα στην οικία του, χωρίς να της επιτρέπει την έξοδο από αυτή.

Μετά από ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας από συγγενικό πρόσωπο του θύματος, οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου ελευθέρωσαν την ανήλικη σύντροφό του και τον συνέλαβαν, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Ο συλληφθείς είναι υπότροπος ενδοοικογενειακής βίας, καθώς το έτος 2024 είχε συλληφθεί, διότι είχε ασκήσει σωματική βία, είχε απειλήσει και είχε εξυβρίσει την (τότε) αλλοδαπή σύντροφό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.