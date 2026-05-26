Ηράκλειο: Ξεκινά η διαδικασία αφύπνισης της 3χρονης που έχει κακοποιηθεί

Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 3χρονο κοριτσάκι από τα Χανιά το οποίο φέρεται να έχει κακοποιηθεί.

Τα ερωτήματα για το πως το κοριτσάκι οδηγήθηκε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ παραμένουν με τους γιατρούς να εντοπίζουν στο σώμα του σημάδια βαριάς κακοποίησης.

Σήμερα (26.05.2026) πάντως αναμένεται να ξεκινήσει από τους γιατρούς η διαδικασία της αφύπνισης με στόχο την αποσωλήνωσή του. Σύμφωνα με τον Διοικητή του ΠΑΓΝΗ, κ. Γιώργο Χαλκιαδάκη, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε το παιδί να ξυπνήσει, καθώς η κατάσταση του παρουσιάζεται βελτιωμένη και το πρώτο κρίσιμο 48ωρο για τη ζωή του έχει περάσει.

Να σημειωθεί ότι η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της συνελήφθησαν για πλημμελήματα και οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα Χανίων, ενώ σε βάρος τους έχει ήδη κινηθεί έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας του τρίχρονου κοριτσιού και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών πλέον για κακουργήματα.

Από την έρευνα προκύπτει ότι η 25χρονη μητέρα είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας και διαφορετικό τόπο διαμονής. Δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί αν ο Πακιστανός σύντροφος της μητέρας είναι και ο πατέρας της τρίχρονης ή κάποιου από τα άλλα παιδιά. Παράλληλα οι έρευνες συνεχίζονται για τον ισχυρισμό της 25χρονης ότι «έχασε» άλλα δύο παιδιά που είχε γεννήσει, με την ίδια λέει ότι «πέθαναν κατά τον θηλασμό».

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στο κεφάλι και μώλωπες σε όλο το σώμα. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση και η άμεση μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα, συνέπεια κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, θλάση στον εγκέφαλο, αλλά και ένα παλαιό κάταγμα, το οποίο είναι πιθανώς είναι αποτέλεσμα παλιότερης κακοποίησης. Τα άλλα τρία παιδιά, ένα εξάχρονο, ένα οκτάχρονο, και ένα μωρό έξι μηνών της 25χρονης με εντολή εισαγγελέα φιλοξενούνται σε ασφαλές περιβάλλον στο Νοσοκομείο Χανίων.