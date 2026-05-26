Θεσσαλονίκη: Οικογένεια 66χρονου χάρισε ζωή μέσω δωρεάς οργάνων

Μήνυμα ζωής και αλληλεγγύης έστειλε η οικογένεια ενός 66χρονου άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στην Α΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου, προσφέροντας μέσω της δωρεάς οργάνων ελπίδα σε άλλους πολίτες.

Η διαδικασία λήψης ήπατος, νεφρών και κερατοειδών ολοκληρώθηκε με επιτυχία, έπειτα από τη γενναία απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος, η οποία συναίνεσε στη δωρεά οργάνων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων.

Ευχαριστίες προς την οικογένεια και το προσωπικό

Η διοίκηση του νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου» εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς και ανθρωπιάς, αλλά και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν εργαζόμενοι της Α΄ ΜΕΘ, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, καθώς και των Τμημάτων Ακτινολογικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού, του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και του ΕΚΑΒ.

«Η ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης»

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου, η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και ελπίδας προς τον συνάνθρωπο.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου υπογραμμίζει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη της δωρεάς οργάνων, αναδεικνύοντας τη σημασία της προσφοράς ζωής μέσα από την ανθρώπινη αλληλεγγύη.

