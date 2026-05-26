ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Σιακαντάρης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ;

«Ο κ. Σιακαντάρης, συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου Τσίπρα, σε σημερινή του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί πως πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες αλλά οι λύσεις στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτεινόμενες λύσεις», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του.

Σχολιάζει περαιτέρω ότι «είναι σημαντικό ο κ. Σιακαντάρης που σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα, αφού πρώτα ασχολήθηκε με την ιδεολογική διακήρυξη του -πάντα ΠΑΣΟΚ (!)- Ανδρέα Λοβέρδου, να μας εξηγήσει τι εννοεί καθώς οι σημερινές δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια άρθρου του μετά την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όπου ασκούσε κριτική σημειώνοντας ότι αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγικοί αντίπαλοι».

«Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.