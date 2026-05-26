MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Σιακαντάρης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ;

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

«Ο κ. Σιακαντάρης, συντάκτης του πολιτικού μανιφέστου Τσίπρα, σε σημερινή του συνέντευξη άφησε να εννοηθεί πως πλέον δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες αλλά οι λύσεις στα προβλήματα. Σαν να μην παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτεινόμενες λύσεις», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του.

Σχολιάζει περαιτέρω ότι «είναι σημαντικό ο κ. Σιακαντάρης που σήμερα εκπροσωπεί το κόμμα Τσίπρα, αφού πρώτα ασχολήθηκε με την ιδεολογική διακήρυξη του -πάντα ΠΑΣΟΚ (!)- Ανδρέα Λοβέρδου, να μας εξηγήσει τι εννοεί καθώς οι σημερινές δηλώσεις του έρχονται σε συνέχεια άρθρου του μετά την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όπου ασκούσε κριτική σημειώνοντας ότι αριστερά και δεξιά δεν είναι στρατηγικοί αντίπαλοι».

«Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ανάλυση Guardian για την Τουρκία του Ερντογάν: “Το αποτέλεσμα στις επόμενες εκλογές μπορεί να έχει ήδη καθοριστεί”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Ηράκλειο: Η στιγμή που γυναίκα παρασύρθηκε από μηχανή – “Την πέταξε 20 μέτρα μακριά, έσπασαν λεκάνη και ισχίο” λέει ο σύζυγός της

ΔΙΕΘΝΗ 20 λεπτά πριν

Γάζα: Επτά νεκροί σε δύο ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Φούσκωμα: Το πλούσιο σε φυτικές ίνες φρούτο που οι διατροφολόγοι προτείνουν να τρώτε δύο φορές την ημέρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ρόδος: Αναψυκτικό και όχι αλκοόλ ισχυρίζονται ότι έδωσαν στον ανήλικο παππούς και πατριός

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Κακάο: Οι μοναδικές ιδιότητες για καρδιά, εγκέφαλο, μεταβολισμό και διάθεση