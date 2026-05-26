ΕΕΘ: Ζητά παράταση για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης – “Κίνδυνος να μείνουν ημιτελείς κρίσιμες επενδύσεις”

Την έντονη ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας για την επικείμενη λήξη έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εκφράζει, με επιστολή του προς την κυβέρνηση, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Η επιστολή απευθύνεται προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.

Το Επιμελητήριο τονίζει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο χρηματοδότησης για χιλιάδες επιχειρήσεις, στηρίζοντας επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση, τον εκσυγχρονισμό υποδομών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων παραμένει ακόμη σε φάση υλοποίησης, ενώ αρχικά προβλεπόταν ως χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης η 31η Δεκεμβρίου 2026. Η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας στις 30 Ιουνίου 2026 –σύμφωνα με το ΕΕΘ– προκαλεί σοβαρή ανασφάλεια στις επιχειρήσεις και αυξάνει τον κίνδυνο να μείνουν ημιτελείς σημαντικές επενδύσεις.

«Αιφνιδιαστική» η αλλαγή χρονοδιαγράμματος

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα προγράμματα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» και «Έξυπνη Μεταποίηση», με το Επιμελητήριο να χαρακτηρίζει «αιφνιδιαστική» τη σχετική τροποποίηση που διακινήθηκε στις 7 Μαΐου 2026.

Παράλληλα, εκφράζεται έντονος προβληματισμός για τη συμβασιοποίηση έργων δανείων που είχαν εγκριθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με καταληκτική ημερομηνία τις 29 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με το ΕΕΘ, αρκετές επιχειρήσεις ενημερώθηκαν ότι, παρά τη θετική αξιολόγηση των επενδυτικών τους σχεδίων, δεν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής συμβάσεων λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων κονδυλίων.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

έχουν ήδη υποβάλει business plan και μελέτες,

έχουν καταβάλει σημαντικά ποσά για αξιολογήσεις,

έχουν λάβει εγκρίσεις χρηματοδότησης,

έχουν προχωρήσει σε παραγγελίες εξοπλισμού.

Το Επιμελητήριο επισημαίνει μάλιστα ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι περιορισμοί στη διακίνηση εμπορευμάτων δυσχεραίνουν περαιτέρω την έγκαιρη ολοκλήρωση πολλών επενδυτικών σχεδίων.

Οι προτάσεις του ΕΕΘ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ζητά από τα αρμόδια υπουργεία και τις ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν άμεσα σε λύσεις, προτείνοντας:

τη δημιουργία μεταβατικού προγράμματος – γέφυρας για την ολοκλήρωση εγκεκριμένων έργων,

εναλλακτικά, εξάμηνη παράταση του προγράμματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026,

τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος ώστε να μπορούν να ολοκληρωθούν επενδύσεις που σήμερα βρίσκονται κάτω από το 50% υλοποίησης.

Όπως τονίζεται, μία τέτοια πρωτοβουλία θα ενισχύσει τη σταθερότητα στην αγορά, θα προστατεύσει τις επιχειρήσεις και θα διασφαλίσει την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους επενδυτές.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε επίσης στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, στην Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, καθώς και σε αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και την επιχειρηματικότητα.