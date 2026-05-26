Γιώργος Αυτιάς: Έφυγα από την τηλεόραση για να δοθεί χώρος σε νέα παιδιά

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε ο Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος απάντησε και για την αποχώρησή του από την τηλεόραση.

«Η τηλεόραση έκλεισε ως εκπομπή για μένα. Ωστόσο, όλοι θέλουν να είμαι στις εκπομπές τους για ευνόητους λόγους», είπε αρχικά ο Γιώργος Αυτιάς.

Ο Γιώργος Αυτιάς είπε στη συνέχεια: «Η τηλεόραση δεν είναι μητρόπολη, πρέπει να ανανεώνεται. Έφυγα για να δοθεί χώρος σε νέα παιδιά.

Ο Βασίλης Παπαδρόσος είναι καταπληκτικός, όπως και η Σία Κοσιώνη. Ό,τι συμβαίνει στην τηλεόραση, είναι για καλό».