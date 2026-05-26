MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν: Να καταστεί η χρήση του ηλεκτρισμού φυσιολογική και ελκυστική

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την ανάγκη «συλλογικής κινητοποίησης» όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, ώστε να καταστεί η χρήση του ηλεκτρισμού «φυσιολογική και ελκυστική», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο Ελιζέ με εκπροσώπους γαλλικών εταιρειών.
«Είναι καλό για την αγοραστική δύναμη, είναι καλό για την ανταγωνιστικότητα, είναι καλό για την ανεξαρτησία της χώρας» υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος στη λεγόμενη «Ομάδα για τον εξηλεκτρισμό στη Γαλλία», στην οποία μετέχουν πλήθος επιχειρηματιών.

Ο Μακρόν με την ευκαιρία αυτής της συνάντησης ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Stellantis, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων η Peugeot και η Fiat, θα επενδύσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γαλλία.

«Εσείς έχετε τις λύσεις και οι Γάλλοι θα επιλέξουν» είπε ο Γάλλος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι έχει ήδη συμφωνηθεί η ανάπτυξη 240.000 εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γαλλία, εκ των οποίων 60.000 θα είναι εγκαταστάσεις υπερταχείας φόρτισης.

Ο πρόεδρος Μακρόν υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να γίνει ο ηλεκτρισμός βασική πηγή ενέργειας για τη θέρμανση των κατοικιών και στο μέτρο του δυνατού και της βιομηχανίας.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος τόσο οι παραγωγοί ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων όσο και οι εταιρείες που παράγουν ενέργεια.

Εμμάνουελ Μακρόν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες – Στο “μικροσκόπιο” κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Δεν θυμάμαι τίποτα, είχα πάρει ναρκωτικά χάπια” είπε ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν: “Αγκάθι” το πυρηνικό πρόγραμμα και οι κυρώσεις

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Τελεσίγραφο Πούτιν σε Τραμπ: “Να φύγουν οι Αμερικανοί από το Κίεβο” – Οι Ευρωπαίοι αρνούνται να εγκαταλείψουν

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο – Αναφορές για νεκρούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Σδούκου: Ο κ. Τσίπρας επιστρέφει μόνο με περιτύλιγμα αλλά καμία ουσία