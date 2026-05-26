Μακρόν: Να καταστεί η χρήση του ηλεκτρισμού φυσιολογική και ελκυστική

Την ανάγκη «συλλογικής κινητοποίησης» όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, ώστε να καταστεί η χρήση του ηλεκτρισμού «φυσιολογική και ελκυστική», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο Ελιζέ με εκπροσώπους γαλλικών εταιρειών.

«Είναι καλό για την αγοραστική δύναμη, είναι καλό για την ανταγωνιστικότητα, είναι καλό για την ανεξαρτησία της χώρας» υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος στη λεγόμενη «Ομάδα για τον εξηλεκτρισμό στη Γαλλία», στην οποία μετέχουν πλήθος επιχειρηματιών.

Ο Μακρόν με την ευκαιρία αυτής της συνάντησης ανακοίνωσε ότι η εταιρεία Stellantis, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων η Peugeot και η Fiat, θα επενδύσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γαλλία.

«Εσείς έχετε τις λύσεις και οι Γάλλοι θα επιλέξουν» είπε ο Γάλλος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι έχει ήδη συμφωνηθεί η ανάπτυξη 240.000 εγκαταστάσεων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γαλλία, εκ των οποίων 60.000 θα είναι εγκαταστάσεις υπερταχείας φόρτισης.

Ο πρόεδρος Μακρόν υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να γίνει ο ηλεκτρισμός βασική πηγή ενέργειας για τη θέρμανση των κατοικιών και στο μέτρο του δυνατού και της βιομηχανίας.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος τόσο οι παραγωγοί ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων όσο και οι εταιρείες που παράγουν ενέργεια.