Γιώργος Λιάγκας για Γωγώ Μαστροκώστα: Δεν πέθανε από καρκίνο, έγινε κάτι άλλο και δεν το άντεξε ο οργανισμός της

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου για τη Γωγώ Μαστροκώστα και τον σύζυγό της Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος την στήριξε με συγκλονιστικό τρόπο μέχρι το τέλος της ζωής της. Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ανέφερε πως η 56χρονη δεν πέθανε από καρκίνο. Όπως είπε τον κέρδισε ολοκληρωτικά την πρώτη φορά που τον αντιμετώπισε και τη δεύτερη ήρθαν «ισοπαλία» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Λιάγκας συναντούσε τη Γωγώ Μαστροκώστα τόσο στην Αττική όσο και στην Τήνο. Ο παρουσιαστής αποκάλυψε πως είχε κάνει τάμα στην «Μεγαλόχαρη» και επισκεπτόταν το νησί, άλλες φορές με τον Τραϊανό Δέλλα και άλλες με μια επιστήθια φίλη της.

«Δεν την κατέβαλε ο καρκίνος. Τον καρκίνο τον νίκησε μια φορά και ουσιαστικά τον νίκησε και τη δεύτερη φορά. Για να δίνουμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους που παλεύουν με τον καρκίνο. Ο καρκίνος νικάει πολλές φορές, όμως, νικιέται και πολλές φορές. Αν δεν νικιέται 100%, ζεις πάρα πολλά χρόνια με καλή ποιότητα ζωής. Εν πολλοίς ή νικιέται ή παλεύεται», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής συμπλήρωσε στη συνέχεια πως: «Δεν τη νίκησε ο καρκίνος. Δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να δώσω λεπτομέρειες, αλλά δεν πέθανε από τον καρκίνο η Γωγώ. Έγινε κάτι άλλο και δεν το άντεξε ο οργανισμός της. Ήταν κάτι άλλο και με αφορμή τον καρκίνο κατέληξε. Τον πολέμησε κατάματα δύο φορές. Τη μια φορά τον νίκησε ολοκληρωτικά, την άλλη ήρθαν ισοπαλία, αλλά έγινε μια “παγαποντιά” και δεν πήγε καλά κι έτσι ηττήθηκε η Γωγώ. Για να δώσουμε ένα μήνυμα στους ανθρώπους, που μπορεί να φοβούνται», συμπλήρωσε. Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 8ο λεπτό στο επόμενο βίντεο.

«Σας είπα και εγώ χθες ότι ήταν ένα ζευγάρι πάρα, πάρα πολύ θρήσκο. Ήταν πολύ κοντά στη θρησκεία. Σας έχω πει ότι τις τελευταίες μέρες ο Τραϊανός Δέλλας είχε πια αποκτήσει μια ασκητική μορφή, έχοντας μια μεγάλη άσπρη γενειάδα, έμενε αξύριστος, είχε παραμελήσει τον εαυτό του, είχε αδυνατίσει ο άνθρωπος και το μόνο του μέλημα ήταν να ζήσει όσο περισσότερο η Γωγώ Μαστροκώστα», να γίνει ένα θαύμα» είπε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Λιάγκας.

«Μάλιστα, το ξαναείπα, ότι γύριζε πάρα πολλά μοναστήρια, ήταν πολύ πιστή η οικογένεια και η Γωγώ ήταν πολύ πιστή. Εχθές σας είπα μάλιστα ότι, με το που είχε πάθει τον πρώτο καρκίνο στο στήθος, μετά είχε τάμα και όταν έγινε καλά η γυναίκα και κάθε χρόνο ερχόταν λίγο πριν τον Δεκαπενταύγουστο στην Τήνο –μάλιστα τις περισσότερες χρονιές καθόμασταν, τρώγαμε μαζί, κάναμε μπάνιο μαζί– γιατί το ‘χε τάμα, είχε τάξει την υγεία της στην Παναγία της Τήνου. Άλλες φορές ερχόταν με τον Τραϊανό, άλλες φορές ερχόταν μόνη της ή με μια φίλη της κολλητή. Και με την κόρη της» πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής είπε στη συνέχεια: «Ο Τραϊανός Δέλλας ήταν πραγματικά ο φύλακας άγγελός της. Και ήταν ένας άνθρωπος, ρε παιδιά, που ήξερε ότι έχει έρθει δεύτερη φορά ο καρκίνος, το αντιμετώπισε με τέτοια στωικότητα… Μου το έλεγε και γέλαγε. Μου έλεγε «τι κάνεις ρε Γιώργο;». Της έλεγα εγώ, «τι κάνεις ρε Γωγώ μου;» και τα λοιπά.

Μου έλεγε «ρε Γιώργο, δεν βλέπεις τι κάνω; Εδώ, το παλεύω. Μου ξαναήρθε». Γέλαγε… δεν ήταν, δηλαδή… Έχω δει ανθρώπους να είναι με προβλήματα υγείας και είναι φυσιολογικό, το κατανοώ, να κλαίνε, να σπάνε, να λένε «γιατί σε μένα;». Αυτή γέλαγε. Έλεγε, «δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ; Ε, μου ξαναήρθε, το παλεύω. Να ‘ναι καλά ο Τραϊανός».

Είναι φοβερό, τρομερά πράγματα. Και επί τούτου να σας πω και κάτι. Ακόμα και καταβεβλημένη, ήταν μια όμορφη γυναίκα. Δηλαδή είχε μια αύρα, μια ομορφιά. Δεν έχανε ποτέ το χαμόγελό της. Οι άνθρωποι που χαμογελάνε είναι όμορφοι όλοι… βρείτε μου τον πιο κούκλο στον κόσμο! Αν είναι μουρτζούφλης, είναι άσχημος. Ο άσχημος άνθρωπος που χαμογελάει, είναι όμορφος. Αυτή χαμογελούσε, ήταν και ούτως ή άλλως μια ωραία γυναίκα, και ακόμα κι όταν την είχε καταβάλει ο καρκίνος δεύτερη φορά, που ήταν αποστεωμένη, αδύνατη και τα λοιπά, ήταν μια ωραία γυναίκα. Έβλεπες μια αύρα πραγματικά θεσπέσια, ρε παιδί μου».