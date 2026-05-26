Γωγώ Μαστροκώστα: “Την πήρε ο Κύριος και ελευθερώθηκε” λέει συντετριμμένη η κουμπάρα της, Ελένη Μπούση

Ελένη Μπούση και Γωγώ Μαστροκώστα ήταν κουμπάρες και πάνω απ’ όλα επιστήθιες φίλες. Ο Γολγοθάς που ανέβαινε η 56χρονη είχε συγκλονίσει την κουμπάρα της που είχε διαρκή πληροφόρηση. Πλέον παραμένει συντετριμμένη και προσπαθεί να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας.

Όπως είπε η Ελένη Μπούση σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν κομμάτι της ζωής της. Σε μια προσπάθεια να περιγράψει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η 56χρονη το τελευταίο διάστημα, έκανε λόγο για «απελευθέρωση».

Όπως είπε έντονα συναισθηματικά φορτισμένη: «Η κουμπάρα, ήταν η πολύ αγαπημένη στη ζωή μου. Είναι δύσκολες ώρες αυτή τη στιγμή. Αλλά στο τέλος, την πήρε ο Κύριος και ελευθερώθηκε. Με μεγάλη αγάπη και εκτίμηση, και για την οικογένεια των κουμπάρων μου».

«Αν μπορούσα να της πω δύο λόγια θα της έλεγα ότι την αγαπώ και της δίνω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήταν ένα κομμάτι από τη ζωή μου», πρόσθεσε η Ελένη Μπούση.