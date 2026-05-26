Σαρακιώτης: Θα παραστώ απόψε στην εκδήλωση Τσίπρα – Bλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη νέα προσπάθεια

Το παρών θα δώσει σήμερα στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο ο ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Σαρακιώτης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στο Action24.

Ερωτηθείς για πόσο καιρό θα μείνει ανεξάρτητος, σημείωσε με νόημα ότι «θα δείξει το μέλλον» ενώ στη συνέχεια εξήγησε γιατί θα παραστεί στην αποψινή εκδήλωση, όπου θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

«Σήμερα θα παραστώ στην εκδήλωση. Είμαι εδώ και περίπου 1,5 χρόνο ανεξάρτητος, βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη νέα προσπάθεια. Δεν το κρύβω. Ήμουν τρεις φορές υποψήφιος με επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον Αλέξη Τσίπρα, οπότε ό,τι άποψη και να εκφράσω θα είναι υποκειμενική. Το γεγονός ότι σέβομαι και εκτιμώ την προσπάθειά του το δείχνει το παρελθόν μου, και αναμένω και εγώ και πολλοί πολίτες τη νέα του πρόταση» τόνισε ο κ. Σαρακιώτης.

Ερωτηθείς εάν θα παραιτηθεί από βουλευτής, πράγμα που έχει ζητήσει ο Τσίπρας από όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν, εκείνος απάντησε: «Κάθε πράγμα στον καιρό του. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη νέα του προσπάθεια, προσπαθεί να προβάλλει αρχικά νέα πρόσωπα και αυτό είναι ευχάριστο και το ζητάει η κοινωνία. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα φανούν οι προθέσεις του και όλοι θα τοποθετηθούμε επί αυτού του ζητήματος».

Αλέξης Τσίπρας Γιάννης Σαρακιώτης

