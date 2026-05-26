Καλλιθέα: Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε εφήβους – Δύο στο νοσοκομείο, 7 συλλήψεις

Στη σύλληψη επτά ανηλίκων προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Καλλιθέα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εφήβων.

Σύμφωνα την ΕΛΑΣ, περίπου στις 23:20, στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους, δύο νεαροί, γεννηθέντες το 2008 και το 2009, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα περίπου δέκα ατόμων.

Οι δύο ανήλικοι κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν λόγω προσωπικών διαφορών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη επτά ατόμων, Πρόκειται για έξι 17χρονους και έναν 18χρονο. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες ως συμμετέχοντες στην επίθεση.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες.