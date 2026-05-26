MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του θα κάνει σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Θησείου στις 8 το βραδυ, όπου θα ανακοινωθούν το όνομα, το λογότυπο και η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.

Στη εκδήλωση του Θησείου θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, με ένα «βίντεο-έκπληξη», που τη μουσική του έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Το μουσικό θέμα της εκδήλωσης και το teaser του Τσίπρα

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα ένα μικρό απόσπασμα από το μουσικό θέμα της εκδήλωσης, προϊδεάζοντας για το ύφος και την αισθητική της παρουσίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μουσική σύνθεση δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση από γνωστό συνθέτη, με στόχο να πλαισιώσει τη συμβολική έναρξη του νέου πολιτικού φορέα.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε ακούγεται μέρος της μουσικής επένδυσης, ενώ το οπτικό ύφος παραπέμπει σε μια προσπάθεια ανανέωσης και επανεκκίνησης του πολιτικού brand του πρώην πρωθυπουργού.

Τα χρώματα του νέου κόμματος

Με ποδοσφαιρική διάθεση ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε το πρωί της Κυριακής (24/5) τα χρώματα του νέου κόμματός του, κρατώντας μια μπάλα της Μπαρτσελόνα, σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

Αλέξης Τσίπρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Βέλγιο: Εκκενώνεται πόλη κοντά στις Βρυξέλλες μετά από μεγάλη φωτιά και κίνδυνο έκρηξης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοί του στον β΄ προκριματικό του Europa League

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

ΗΠΑ: Αποζημίωση 808.000 στον ιδιοκτήτη γάτας για τον θάνατό της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Μαρκόπουλος κατά ΠΑΣΟΚ για Στουρνάρα: Επιβεβαιώνεται η αριστερή επιλογή Ανδρουλάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία – Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 25 λεπτά πριν

e-ΕΦΚΑ – ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου και επιδόματα