Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του θα κάνει σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Θησείου στις 8 το βραδυ, όπου θα ανακοινωθούν το όνομα, το λογότυπο και η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.

Στη εκδήλωση του Θησείου θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, με ένα «βίντεο-έκπληξη», που τη μουσική του έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Το μουσικό θέμα της εκδήλωσης και το teaser του Τσίπρα

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα ένα μικρό απόσπασμα από το μουσικό θέμα της εκδήλωσης, προϊδεάζοντας για το ύφος και την αισθητική της παρουσίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μουσική σύνθεση δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση από γνωστό συνθέτη, με στόχο να πλαισιώσει τη συμβολική έναρξη του νέου πολιτικού φορέα.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε ακούγεται μέρος της μουσικής επένδυσης, ενώ το οπτικό ύφος παραπέμπει σε μια προσπάθεια ανανέωσης και επανεκκίνησης του πολιτικού brand του πρώην πρωθυπουργού.

Τα χρώματα του νέου κόμματος

Με ποδοσφαιρική διάθεση ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε το πρωί της Κυριακής (24/5) τα χρώματα του νέου κόμματός του, κρατώντας μια μπάλα της Μπαρτσελόνα, σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.