Γαλλία: Πρωτοφανές κύμα ζέστης με ρεκόρ θερμοκρασίας στους 36 βαθμούς

Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε χθες, Δευτέρα, για το μήνα Μάιο στη Γαλλία, ανακοίνωσε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France , η οποία προβλέπει πως η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμα πιο ζεστή.

«Αυτή την Τρίτη το απόγευμα, μέγιστες θερμοκρασίες από 33 ως 36 βαθμούς Κελσίου στους νομούς που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για ‘καύσωνα’. Σε ολόκληρη τη Γαλλία, αυτή η ημέρα προαναγγέλλεται ακόμα πιο ζεστή από εκείνη της Δευτέρας», προειδοποιεί το μετεωρολογικό ινστιτούτο.

Οκτώ νομοί της δυτικής Γαλλίας -οι Φινιστέρ, Μορμπιάν, Μάγχη, Ιλ-ε-Βιλέν, Μεν-ε-Λουάρ, Μαγιέν, Βαντέ και Λουάρ-Ατλαντίκ (Λίγηρα-Ατλαντικού)- έχουν τεθεί από τα περασμένα μεσάνυχτα σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα από τη Météo-France .