Γωγώ Μαστροκώστα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου "Ευαγγελισμός" για τον θάνατό της

Επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών εξέδωσε σήμερα το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», στο οποίο νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες το μοντέλο και γυμνάστρια πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Στην ανάρτηση το νοσοκομείο αναφέρει: «Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».

Μάλιστα όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα από την κόρη της, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου στο Ελληνικό και η ταφή της θα γίνει στον τόπο καταγωγής της, το Μεσολόγγι.

Την γνωστή γυμνάστρια και σύζυγο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Τραϊανού Δέλλα, ο οποίος είπε το αντίο του με μία άκρως συγκινητική ανάρτηση, αποχαιρέτησαν πολλά μέλη της οικογένειάς της καθώς και άτομα της ελληνικής showbiz που την γνώριζαν προσωπικά.

Η πρώτη που την αποχαιρέτησε και έκανε γνωστή την είδηση για τον θάνατο της, ήταν η 18χρονη κόρη της Βικτώρια. «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά», έγραψε.

Η διάσημη γυμνάστρια, μοντέλο και παρουσιάστρια νοσηλευόταν εδώ και 3 μήνες στον Ευαγγελισμό, ενώ όπως είχε γίνει γνωστό η υγεία της είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, αφού από τις 10 Μαΐου δεν είχε πλέον επικοινωνία με το περιβάλλον, καθώς είχε πέσει σε κώμα.

Γωγώ Μαστροκώστα

