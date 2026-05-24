Τραμπ: Η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξαρτάται εξ ολοκλήρου από εμένα – Δεν κάνω κακές συμφωνίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον ίδιο και διαβεβαιώνει ότι δεν «κλείνει κακές συμφωνίες», σε συνέντευξη με το ABC News.

Το αν θα επιτευχθεί συμφωνία ή όχι «εξαρτάται εξ ολοκλήρου από εμένα, και αν υπάρχουν νέα, θα είναι μόνο καλά νέα -δεν κάνω κακές συμφωνίες», είπε ο Τραμπ στο δίκτυο, αρνούμενος να μιλήσει περαιτέρω για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο Αμερικάνος πρόεδρος δημοσίευσε λίγο νωρίτερα στο Truth Social μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και απεικονίζει ένα πλοίο του ιρανικού ναυτικού να καταστρέφεται από ένα αμερικανικό drone, με τη λεζάντα «Adios» (σ.σ. αντίο).

Αυτό συνέβη λίγο μετά, μόλις μια μέρα νωρίτερα, από τη δημοσίευση του Τραμπ ότι είχε επιτευχθεί μνημόνιο κατανόησης γιατην ειρήνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ρητά χθες ότι το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά πλήρως με την ιρανική πλευρά να παίρνει αποστάσεις.

«Adios» λέει ο Τραμπ σε λεζάντα εικόνας ΑΙ

Πεζεσκιάν: «Δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως η χώρα του είναι «έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα», μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει το BBC, το πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε τις δηλώσεις του Ιρανού προέδρου, όπως διατυπώθηκαν σε μια ανάρτησή του στο Telegram: «Πριν από τον μαρτυρικό θάνατο του αγιατολάχ Χαμενεΐ… είχαμε δηλώσει, και το επαναλαμβάνουμε τώρα, ότι είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα».

Όμως, ο Ιρανός πρόεδρος επισήμανε πως «η διαπραγματευτική ομάδα μας δεν θα συμβιβαστεί όσον αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας μας».