Καρυστιανού: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέχεται τις παραβιάσεις της αρχής του κράτους δικαίου

Σε υπόμνημα που απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόσφατη επιστολή της Λάουρα Κοβέσι, αναφέρεται σε ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού.

Η επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία αναφέρει καταρχάς ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ανέχεται τις παραβιάσεις της αρχής του κράτους δικαίου που κατοχυρώνεται στο Άρθρο 2 της Συνθήκης της ΕΕ».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει τον κ.Μητσοτάκη;; pic.twitter.com/9ZYHKs6kbC May 24, 2026

Εξηγεί ακόμη ότι στις 27 Φεβρουαρίου 2026 κατέθεσε «επείγον υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να τηρήσει τον κανονισμό 2092/2020. Τώρα τρεις μήνες μετά η κυρία Κοβέσι επικαλείται ακριβώς τον ίδιο κανονισμό στην επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικρίνοντας την ελληνική κυβέρνηση».



Με το ίδιο υπόμνημα, συνεχίζει, έθεσε «και άλλα μείζονος σημασίας ολιγωρίας των ευρωπαϊκών οργάνων», αλλά και «παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τη δικογραφία των Τεμπών, όπως οι εκταφές, παραβίαση νομοθεσίας για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και άλλα».



Ωστόσο, προσθέτει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα «εξόφθαλμα αδρανούν», χωρίς η Επιτροπή «να ανταποκρίνεται στο έργο της ως θεματοφύλακα του κράτους δικαίου».



«Τώρα, τρεις μήνες μετά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην οποία είχα επίσης κοινοποιήσει το υπόμνημά μου καταγγέλλει την ίδια την ελληνική κυβέρνηση και ζητά την εφαρμογή του ίδιου κανονισμού 2092/2020. Το Άρθρο 86 του Συντάγματος και η ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων που επιδίωξε η κυβέρνηση μέσα από την καταχρηστική εφαρμογή του ορισμού από την κυβέρνηση της δικαστικής εξουσίας και κάθε είδους ακαταδίωκτα δεν είναι απλά προς κατάργηση, αλλά ήδη τίθεται θέμα για την ισχύ τους αφού είναι αντίθετα στην αρχή του κράτους δικαίου που υποχρεούστε να τηρείται, κύριε Πρωθυπουργέ», λέει.



Και καταλήγει ότι «μετά από όλο αυτόν τον διεθνή διασυρμό της χώρας και την έκθεσή της στον κίνδυνο των ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα συνεχίσετε να διορίζετε τους αρεστούς σας στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας; Θα εκθέσετε για άλλη μια φορά τη χώρα στον κίνδυνο παραβίασης της αιρεσιμότητας, πέρα από τη διεθνή διαπόμπευση προκειμένου να γλυτώσετε τους ποινικά υπόλογους υπουργούς των δικογραφιών από την ποινική έρευνα τη λογοδοσία και την τιμωρία;



Τέτοια απαξίωση και επικινδυνότητα για τη χώρα και τους πολίτες δεν έχει προηγούμενο».