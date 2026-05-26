Μητσοτάκης: Συνεχίζεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο Diesel – Πολιτική Βαβέλ με νέα κόμματα και επανεμφανιζόμενους

Την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά αλλά και την εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τρίτης.

«Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο.

Και συνέχισε: «Παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος».

«Εμείς στηρίζουμε τα εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας», επισήμανε.

