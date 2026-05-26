Μέμος Μπεγνής: Άνοιξα ένα ταχυφαγείο και καταστράφηκα, ακόμα είμαι με χρέη και είναι πολλά

Ο Μέμος Μπεγνής παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» και μεταξύ άλλων μίλησε για την επιχειρηματική του επένδυση που δεν πήγε καλά αλλά και για τη στήριξη φίλων του στα δύσκολα. Ο ηθοποιός ανέφερε πως οι συζητήσεις μαζί τους είναι λυτρωτικές για τον ίδιο. Στέκονται δίπλα του και τον συμβουλεύουν χωρίς να ωραιοποιούν πρόσωπα και καταστάσεις.

Αρχικά ο Μέμος Μπεγνής ανέφερε για την επένδυση που έκανε στο παρελθόν: «Έκανα μια επένδυση και καταστράφηκε. Άνοιξα ένα ταχυφαγείο και καταστράφηκα, ακόμα είμαι με χρέη και είναι πολλά. Κάποια στιγμή θα ξεμπερδέψω πιστεύω. Κοντά είμαι».

«Έχω καλούς φίλους και κάνω ψυχοθεραπεία με τους καλούς μου φίλους. Είναι πολύ ωραίο και πολύ σπάνιο να έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε. ‘Όταν έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε επί της ουσίας και σου μιλάνε έξω από τα δόντια και σου λένε πράγματα που μπορεί να σε πληγώσουν, αλλά μπορεί να σου κάνουν καλό, σου λένε την αλήθεια δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό» είπε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός όταν ρωτήθηκε αν έχει κάνει ψυχοθεραπεία.

Τέλος, ο Μέμος Μπεγνής αποκάλυψε: «Στη δουλειά μου είμαι πολύ μεθοδικός, αυθόρμητος και ευγενής. Στη ζωή μου είμαι ό,τι να ναι. Πολύ ακατάστατος στο σπίτι μου, δε βάζω στόχους για του χρόνου ή για τα επόμενα 5 χρόνια. Ποια πέντε χρόνια που δε ξέρουμε αν αύριο θα είμαστε εδώ; Εγώ θέλω να ζω το τώρα».

«Στα προσωπικά μου είμαι χάλια μαύρα. Αν νιώσω κάτι θα στο πω, δε κρατάω τίποτα μέσα μου… Οι άνθρωποι κάνουν τα πράγματα πολύ περίπλοκα. Εγώ αν ερωτευτώ τα δίνω όλα…Δε μπορείς να βάζεις στρατηγική στον έρωτα» είπε καταληκτικά ο ηθοποιός.